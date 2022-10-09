Премьер Эстонии пожаловалась, что Брюсселю все сложнее вводить новые санкции против РФ

Брюсселю все сложнее принимать новые ограничения против России. Об этом заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас в беседе с Telegraph, сообщает РИА Новости.

Премьер отметила, что «осталось не так много элементов», против чего можно было бы ввести санкции, и это является «проблемой». По ее словам, ЕС становится все труднее сохранять единую позицию в этом вопросе.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восьмой пакет санкций.