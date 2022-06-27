Премьер Британии заявил об осознании G7 окончания «вечеринки» углеводородов из России

Страны «Большой семерки» понимают, что «вечеринка» для углеводородов из России подошла к концу. Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью американскому телеканалу CNN.

«Я думаю, что здесь, на [саммите] G7, мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — подчеркнул глава британского кабинета.

По мнению Джонсона, в ближайшей перспективе странам Запада следует найти углеводороды «где-то еще». Вместе с тем он убежден, что в долгосрочной перспективе им необходимо совместно работать над «зелеными» решениями.

Как сообщал ранее «Татар-информ», саммит «Большой семерки» проходит в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня. По его итогам может быть принято решение о привязке цены на нефть из России к страховке.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь Украине.