Премьер Беларуси: Минск договорился с Москвой о помощи в реструктуризации долга

Властям Беларуси удалось найти понимание с представителями России по кредитной поддержке в реструктуризации долга перед российскими финансовыми учреждениями, хотя сумму только предстоит определить. Об этом заявил белорусский Премьер-министр Роман Головченко, пишет издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Мы услышали от президентов [России и Беларуси] абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег», — отметил глава Правительства РБ.

По мнению Головченко, «в этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику», однако сумму еще «надо досчитать окончательно».

Кроме того, Премьер Беларуси по итогам состоявшихся накануне в Минске переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко «не осталось ни одной сферы», по которой «не были найдены решения или были не сближаемые позиции». Он ожидает увеличения товарооборота примерно до 50 млрд долларов и кардинального улучшения внешнеторгового сальдо.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин «пошел на встречу как родной, как близкий Белоруссии человек».