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Ру Тат
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Политика
19 декабря 2022  21:47

Лукашенко: «Путин как родной человек пошел нам навстречу в трудную минуту»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал тесное сотрудничество с Россией, отметив, что в одиночку Минск не сможет отстоять свою независимость. Преиздента РФ Владимира Путина он назвал «родным и близким Беларуси» человеком.

«Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. И мы договорились, что да, мы будет действовать на равных. <…> Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал», – сказал он на пресс-конференции после переговоров.

По итогам сегодняшних переговоров лидеры государств сделали заявление по вопросу обороны и безопасности стран, однако западные страны во главу повестки поставят другие темы, убежден Лукашенко. «Сегодня взвоют –  Путин приехал тут кого-то пугает, вот посмотрите после наших заявлений. А пошел на встречу как родной, как близкий Белоруссии человек», – считает он.

Напомним, ранее стало известно о планах России и Беларуси создать единое оборонное пространство, а также ускорить реализацию проекта по созданию единого газового рынка.

 

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