Предвыборный сигнал Мишустина, завод картошки фри и зеленый свет Changan: акценты недели

Глава Правительства России сделал важное политическое заявление в Казани, столица Татарстана приняла три крупных форума за четыре дня, холдинг «Чистополье» вышел в «высшую лигу» агропрома республики, а Талия Минуллина открывает двери китайскому автопрому. Об этих и других событиях недели – в обзоре «Татар-информа».





Михаил Мишустин посетил Казань для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений»

Мишустин дал прозрачный сигнал перед выборами Раиса Татарстана

В четверг Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Казань для участия в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Впрочем, для всех «заинтересованных лиц», к каковым в данном случае можно отнести всех жителей Татарстана, главным событием этого визита стала встреча главы правительства с Рустамом Миннихановым.

На ней Мишустин публично поддержал кандидатуру действующего Раиса на выборах первого лица республики, которые пройдут 14 сентября. Он подчеркнул, что считает Минниханова эффективным руководителем, и выразил уверенность, что избиратели по достоинству оценят вклад его команды в развитие региона. Кроме того, российский Премьер назвал Татарстан одним из самых развитых субъектов Федерации, напомнил об успешно действующих в РТ особых экономических зонах и поставил Казань в топ-3 городов России по качеству городской среды.

На самом деле, это большая редкость в российской политике, чтобы первые лица государства публично отдавали предпочтение тому или иному кандидату перед выборами глав регионов. Однако ничего удивительного в этом нет, ведь речь идет о Татарстане – опорном регионе страны с передовыми практиками, которые со временем масштабируются по другим территориям России. Об этом не раз говорил и Владимир Путин.

Рустам Минниханов – тоже особая фигура на политической карте страны. Помимо эффективного руководства родной республикой, он вносит большой вклад в дипломатические отношения и экономическое сотрудничество России со странами «Глобального юга». По поручению Президента РФ Минниханов с 2014 года возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Потому и отношение первых лиц России к Минниханову особое. И слова Михаила Мишустина являются важным политическим сигналом. И в целом такой визит перед выборами руководителя региона – очередное свидетельство доверия и особого отношения федерального центра к республике.

Форумы в Казани и «сарафанное радио»

«Татарстан – это когда один форум заканчивается, а утром начинается второй!» – написала руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале во время короткой «пересменки» между масштабными мероприятиями.

На этой неделе в Татарстане один за другим (и даже параллельно) прошли три больших события – Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура» и Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

Сегодня уже можно говорить о том, что Татарстан стал одной из главных российских площадок для проведения разнообразных форумов – международного, национального и регионального значения. Конечно же, это работает на имидж республики. Ведь Татарстан – это не просто место для демонстрации «чужих» достижений. Республике есть что самой показать в самых различных сферах – экономике, бизнесе, дипломатии, культуре, архитектуре, спорте и так далее. Поэтому и форумы проходят по самым различным отраслям.

Цифровизация? В этой сфере РТ в числе опорных регионов России. Более того, на прошлой неделе Рустам Минниханов принял активное участие в работе Кыргызско-Российского экономического форума, где предложил властям Кыргызстана наработки Татарстана в оптимизации цифровых решений. Таким образом, республика готова делиться соответствующим опытом уже не только внутри страны, но и за ее пределами, выступая в том числе в роли некоего экономического посла во взаимоотношениях с соседями России в Центральной Азии.

Китай? Татарстан задает тон в межрегиональном сотрудничестве России с КНР. Раис республики регулярно посещает важнейшие с экономической точки зрения провинции Поднебесной и активно налаживает сотрудничество деловых сообществ Китая и РТ.

Малые города? В Татарстане они есть и развиваются неплохими темпами. Напомним, Агентство инвестиционного развития РТ на постоянной основе проводит «муниципальные часы», на которых в том числе руководители малых городов республики делятся информацией о своих проектах, способных заинтересовать инвесторов.

Причем одного желания проводить форумы – мало. Чтобы организовывать мероприятия мирового масштаба, нужно иметь соответствующие опыт и компетенции. Казань по итогам проведения саммита БРИКС, KazanForum, «РОСТКов» и других мегамероприятий накопила уникальный опыт подобной работы. Сейчас столица Татарстана готова принять практически любое событие.

Бюллетени уже в печати, до выборов – три недели

Чуть больше трех недель остается до выборов Раиса Татарстана, которые пройдут в Единый день голосования 14 сентября. Напомним, что еще в прошлую субботу стартовал режим предвыборной агитации в СМИ, который закончится 13 сентября – в «день тишины».

В четверг в полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» стартовала печать избирательных бюллетеней к выборам Раиса РТ и дополнительным выборам депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18.

Для выборов руководителя республики напечатают 2 923 100 бюллетеней, что соответствует численности избирателей в республике. Для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) предусмотрено 93 900 экземпляров. Бюллетени будут напечатаны на двух государственных языках – русском и татарском, фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке.

К дополнительным выборам депутата Госсовета РТ по Мелекесскому округу изготовят 53 400 бюллетеней – по числу избирателей округа.

Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты (в том числе уникальную защитную сетку) и снабжен подписями членов УИК и печатью.

14 сентября в Татарстане откроются 2752 избирательных участка. Механизм поиска ближайшего избирательного участка по месту регистрации разъяснили в Центральной избирательной комиссии Татарстана.

«Как найти свой избирательный участок? Это один из самых популярных вопросов, поступающих на телефон горячей линии ЦИК республики +7 (843) 292-84-33. На сегодняшний день мы получили порядка 150 звонков, и 55% из них касаются поиска ближайшей участковой комиссии. Вся необходимая информация содержится на сайте ЦИК Татарстана, в разделе «Цифровые сервисы», – пояснил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге.

В Татарстане будут собирать китайские авто Changan?

В Татарстане готовы разместить представительство китайской компании Changan, известной своей нацеленностью на «технологии будущего», или даже сборочное производство автомобилей этой марки. Во всяком случае, потенциал для этого «точно есть» – об этом в интервью «РИА Новости» заявила руководитель Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина.

О чем это говорит? Прежде всего, это очередное свидетельство того, что Татарстан в лидерах среди субъектов РФ по региональному взаимодействию с Китаем. Дело, конечно, не только в форуме «РОСТКИ». У Татарстана и КНР внушительная динамика товарооборота, набирающая все большие темпы. В 2024 году он составил 3,3 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к 2023 году на 9%. В первом квартале этого года товарооборот составил порядка 700 миллионов долларов. Такие данные привела Минуллина в том же интервью.

По информации на июнь 2025 года, Changan входит в топ-3 китайских брендов на российском рынке, его доля – 7%. Лидером среди импортируемых моделей компании стал кроссовер Changan Uni-S – на его долю пришлось 18% всех ввезенных из Китая в Россию авто. В самой КНР Changan продемонстрировал в 2024 году взрывной рост (+62,7%) и занял 6-е место по продажам.

Самые популярные китайские марки в Татарстане в 2025 году – Chery с долей в 11,4% и Haval (10,6%). Changan находится на третьем месте с показателем 5,6% – это объясняется тем, что его автопродукция находится в более высоком ценовом сегменте.

Производство Changan базируется в городе Чунцин, одном из крупнейших индустриальных центров Китая с мощной автомобильной промышленностью и высокотехнологичными кластерами. С учетом наработок и возможностей Татарстана коллаборация в сфере автопрома, о которой говорит Талия Минуллина, могла бы стать интересным проектом.

В апреле 2025 года «цифровой интеллектуальный автозавод» компании Changan в Чунцине посетил Рустам Минниханов. Завод планирует разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. Видимо, на этой встрече и обсуждалось сотрудничество с Changan. А в мае этого года Татарстан и Чунцин подписали «дорожную карту» по развитию сотрудничества до 2027 года.

В любом случае производство китайских автомобилей из топ-3 Поднебесной – это отличная бизнес-история, которая даст несомненный толчок машиностроительной отрасли Татарстана. И даже экономике республики в целом. Ведь это налоги, рабочие места и прочие сопутствующие большому производству факторы.

Открытие производства Changan в Татарстане, если оно произойдет, будет не первым подобным проектом в республике. В разные годы в РТ производили модели различные Fiat, Ford, Chevrolet. По разным причинам эти проекты были закрыты. Например, 3 марта 2022 года перестали собирать автомобили на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге – это было связано с решением Ford Motor Company об остановке деятельности в России.

Но опыт у Татарстана в этом вопросе есть. И он должен помочь в реализации нового проекта. На сей раз с китайцами.

Выход «Чистополья» в «высшую лигу» агропрома Татарстана

В Чистополе прошла официальная церемония открытия завода по производству картофеля фри. Веса этому событию придало участие в мероприятии Рустама Минниханова и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. В среду она побывала в Татарстане с рабочей поездкой.

Столь представительная делегация на открытии завода – отличное достижение для холдинговой компании «Чистополье» и ее владельца Альберта Хуснуллина. Эта компания была основана 16 декабря 2020 года и за без малого пять лет успела ворваться в «высшую лигу» татарстанского агропрома.

Сельское хозяйство в целом довольно консервативная отрасль, и главные игроки на рынке республики давно известны: это АО «Агросила», «Ак Барс Холдинг», ООО «Союз-Агро», ОАО «Красный Восток-Агро», ЗАО «Казанский молочный комбинат». Теперь к «касте избранных» сумело присоединиться «Чистополье».

Сегодня в состав этого холдинга входит 12 сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Чистопольском, Аксубаевском, Новошешминском, Алексеевском, Лаишевском, Альметьевском, Дрожжановском и Нурлатском районах РТ. Общая численность сотрудников – около 2500 человек, холдингу принадлежат 203 тыс. га пахотных земель, пять элеваторов, 15 мясо-молочных ферм, птицефабрика, комбикормовый завод, колбасный цех, завод по переработке картофеля и овощехранилище на 42 тыс. тонн.

В общем, «Чистополье» сумело отчасти «переформатировать» рынок агропрома Татарстана. Очевидно, что открытие завода не случайно подготовили ко времени визита Оксаны Лут.