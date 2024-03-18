Предваряя НУР: в парке «Россия – моя история» пройдет выставка digital-искусства NUR NOW

В павильоне №1 Мультимедийного исторического парка «‎Россия — Моя история» в весенние каникулы, с 22 по 31 марта, будет проходить выставка цифрового искусства NUR NOW.

«Мы покажем более 140 работ художников из России, Чили, Нидерландов, Тайваня, Бразилии, Франции, Австрии, Китая, США, Италии, Германии, Турции, Японии и Колумбии на 154 проекторах! Экспозиция полностью новая, мы собирали ее с нуля», – подчеркнули организаторы в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Цифровые произведения разместят в павильоне площадью 3 тысячи квадратных метров. Демонстрировать их будут одновременно в 26 залах, в том числе на куполе, благодаря чему, особо отмечает команда независимого Международного фестиваля НУР, зрители будут полностью погружены в digital-art.

«Под куполом посетители увидят работу колумбийского дизайнера, художника и педагога Хорхе Мартинеза (Jorge Martinez). В искусстве он объединяет рабочие и академические сферы, исследуя взаимодействие между теорией и практикой. Его междисциплинарный подход простирается от создания искусственных пространств до разработки цифровых артефактов. Он исследует связь между искусством и наукой, создание иммерсивных изображений, расширенную реальность, интерактивные инсталляции и расширенные форматы. В основе его исследований лежит творческое кодирование, программное обеспечение с открытым исходным кодом и исследование интерактивных систем с телом», – рассказали организаторы.

Проекция Хорхе Мартинеза длится 8 с половиной минут. За это время зрители увидят и просторы Вселенной, и визуализацию передачи нервных импульсов животными клетками, и проносящийся в толще морского мира планктон, и т.д.

Выставка NUR NOW станет своего рода анонсом Международного фестиваля цифрового искусства НУР, который, как ранее сообщал «Татар-информ», в этом году пройдет в Казани не осенью, а весной. С 24 по 26 мая десять площадок города будут преображены digital-художниками в цифровые произведения искусства.