Фестиваль медиаискусства «НУР» переехал с осени на май и открыл прием заявок художников

Международный фестиваль медиаискусства «НУР» открыл прием заявок от медиахудожников со всего мира на создание инсталляций для четвертого мероприятия в пространстве Казани. В этом году «НУР» переехал с осени на весну — фестиваль пройдет не в сентябре, как в прошлые годы, а в мае — с 24-го по 26-е число. Заявить работы на участие в нем медиатворцы могут до 20 февраля.

«Главная причина переноса дат проведения фестиваля — желание сделать его посещение более приятным для десятков тысяч наших гостей. Немаловажно также, что именно в мае, в 2019 году, у команды организаторов, концепт-студии FORMATE, появилась сама идея фестиваля. Тогда же началась активная работа над первым „НУРом“, который вошел в историю как одно из самых яркий событий в России, связанных с медиаискусством», — объяснила «Татар-информу» руководитель отдела медиакоммуникаций фестиваля «НУР» Анастасия Тонконог.

Фото: © Михаил Захаро / «Татар-информ»

Фестиваль «НУР» — это показ медиаинсталляций в нескольких локациях по всей Казани, причем как внутри зданий, так и снаружи, иногда даже в парковых пространствах. В минувшем сентябре «НУР» собрал на 11 площадках около 100 тыс. зрителей и слушателей. Маппинг-шоу было показано в том числе на Спасской башне Казанского Кремля, одним из авторов «НУР» стал Покрас Лампас, а призовой фонд конкурсной программы фестиваля для медиахудожников составил 800 тыс. рублей.

В этом году организаторы планируют разместить в Казани снова больше десяти инсталляций. Художникам, подающим заявки на участие, предложено создать новый медиапроект либо адаптировать уже готовую инсталляцию на выбор для Консисторской башни Казанского Кремля, здания Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, двора Национального музея РТ, здания городского магистрата, Центра цифрового искусства Artplay Media, Музея Боратынского, Дома художников Республики Татарстан (ул. Большая Красная, д. 62а) и Казанского художественного училища имени Фешина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Финальный список локаций еще формируется. Предположительно в этом году Спасской башни и в целом стен Казанского Кремля, как прошлой осенью, в списке не будет, но мы не исключаем, что задействуем их. А, например, совсем новый объект для “НУРа” — Дом художников РТ. Мы планируем, что здесь художник реализует инсталляцию внутри здания, но пока не знаем, где именно. Со всеми локациями из списка, который мы предлагаем художникам, у нас сейчас только предварительная договоренность. Это здание, как и все остальные локации во все годы проведения фестиваля, выбрано организаторами по собственной инициативе. Ведь одна из целей фестиваля — обратить внимание общественности на объекты, которые выпадают из городской ткани», — пояснила Тонконог.

Собеседница агентства также подчеркнула, что «НУР» реставрацией или иными способами обновления пространств не занимается, но при этом бережно относится к объектам культурного наследия, соблюдая действующее в отношении них законодательство.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Например, в Кремле мы ничего не сверлим и никуда не крепимся, а строим конструкции, которые не повреждают архитектурные объекты и бесследно убираются. Хочу заметить, в этом году мы попросили художников продумывать инсталляции более внимательно и сразу учитывать предполагаемую локацию размещения. Естественно, это требует времени, поэтому откладывать подачу заявки не стоит», — подчеркнула Анастасия Тонконог.

Заявки от художников в этом году, отдельно обратила она внимание, принимаются только от авторов инсталляций, тогда как в прошлом заявляться также могли перформеры и музыканты. Последние могли попасть либо в программу NUR NIGHT, либо создать (и создали) музыку для инсталляций.

«Отдельной секции перформансов, к сожалению, в прошлом году не было. Но мы храним все контакты и не исключаем, что обратимся к этим деятелям медиаискусства во время подготовки предстоящего фестиваля и других событий. Мы по-прежнему работаем круглогодично, и помимо собственно фестиваля в заявленные даты проведем другие события под эгидой „НУРа“. Ближайшее из них по плану состоится в весенние каникулы», — анонсировала руководитель отдела медиакоммуникаций фестиваля «НУР».