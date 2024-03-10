Представительница Чехии победила в конкурсе «Мисс мира»

В конкурсе «Мисс мира» победила представительница Чехии Кристина Пышкова. Финал прошел в индийском Мумбаи, передает «Интерфакс».

Титул первой вице-мисс завоевала Ясмина Зайтун из Ливана, Россия в финале не была представлена.

Россиянки становились «Мисс мира» дважды: в 1992 году победила Юлия Курочкина, в 2008-м – Ксения Сухинова.

Напомним, в феврале в ливанской столице Бейруте прошел финал Международного конкурса красоты «Мисс Европа». Впервые за 10 лет победительницей стала участница из России родом из Азнакаевского района Татарстана – Роза Гадиева. О том, чего «Мисс Европе» из Татарстана стоила корона, читайте в материале «Татар-информа».