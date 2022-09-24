Представители Татарстана завоевали 23 медали на чемпионате DigitalSkills 2022

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» торжественно закрылся IV отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills 2022. Представители образовательных организаций и предприятий Татарстана завоевали 23 награды: девять золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей. Об этом сообщает Центр развития профессиональных компетенций РТ.

При этом представители Москвы завоевали 30 медалей, а Санкт-Петербурга — 19. Состязания по 29 информационным и цифровым компетенциям проходили с 21 по 23 сентября в рамках форума Kazan Digital Week. Всего в чемпионате приняли участие 293 конкурсанта в возрасте от 16 до 49 лет из более чем 30 регионов России. Профессиональное мастерство соревнующихся оценивали 280 экспертов.

Сборная Татарстана состояла из 48 конкурсантов и 35 экспертов по всем 29 компетенциям чемпионата из 16 образовательных организаций и трех предприятий. На соревнования участники приехали из Казани, Набережных Челнов, Иннополиса, Альметьевска, Нижнекамска и Кукморского района РТ.

Перед оглашением итогов чемпионата к его участникам обратился заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров. «Тут такая положительная энергетика, и это по той причине, что в зале лучшие из лучших — чемпионы сегодняшнего дня, чемпионы будущего дня, профессионалы! Вы проходите к победе огромный путь», — подчеркнул он и заметил, что DigitalSkills сумел стать ежегодным событием.

Награды победителям и призерам чемпионата помимо Шамиля Гафарова вручили руководитель Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В этом году соревнования были нацелены в том числе на апробацию новых отечественных решений и технологий в IT-отрасли, которые должны способствовать «постепенному формированию стабильного технологического суверенитета».

При этом традиционно заметная часть компетенций была связана с цифровизацией различных отраслей человеческой деятельности. Среди них были такие, как «Сити-фермерство», «Проектирование нейроинтерфейсов», «Квантовые технологии».

Организовали турнир Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительство РТ и Агентство развития навыков и профессий. «Востребованность IT-специалистов во всех отраслях по-прежнему очень высока. Поэтому мы уделяем самое серьезное внимание проведению отраслевых чемпионатов, таких как DigitalSkills», — заявлял ранее Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.