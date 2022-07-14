Стартовал прием заявок на чемпионат DigitalSkills 2022 в Казани

С 21 по 24 сентября в Казани состоится IV Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills 2022. Подать заявку для участия в нем могут школьники, студенты и ИТ-специалисты со всей страны, сообщает Центр развития профессиональных компетенций РТ.

Продемонстрировать свое мастерство и представить разработки смогут молодые люди от 16 до 35 лет, а в блоке FutureSkills — до 49 лет. Первая категория участников будет состязаться в 30 различных компетенциях, в числе которых «Машинное обучение и большие данные», «Летающая робототехника», «Веб-технологии», «3D-моделирование для компьютерных игр», «Программные решения для бизнеса» и другие. В FutureSkills же представлены традиционные направления экономики, которые изменились под влиянием IT: «Сити-фермерство», «Проектирование нейроинтерфейсов», «Цифровой модельер», «Квантовые технологии» и другие.

В оценке работ задействуют более 300 экспертов из системы образования, компаний-работодателей и ИТ-предприятий.

«Востребованность ИТ-специалистов во всех отраслях по-прежнему очень высока. Поэтому мы уделяем самое серьезное внимание проведению отраслевых чемпионатов, таких как DigitalSkills. Он пройдет в Татарстане уже четвертый раз. Для нас это имеет практическую пользу, так как его участники разрабатывают и предлагают новые решения, а главное имеют возможность найти новых заказчиков и работодателей», — отметил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко напомнил, что цифровая трансформация, технологический суверенитет и экономическая безопасность — одна из ключевых задач государства, определенных Президентом России Владимиром Путиным.

Заявочная кампания продлится до 10 августа. Подробнее о конкурсе — на сайте DigitalSkills 2022.