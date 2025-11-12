Представители Татарстана изучили опыт Якутии по сохранению родных языков

Фото: © Василий Кононов / пресс-служба Госсобрания Ил Тумэн

Делегация из Татарстана посетила Республику Саха (Якутия) для обмена опытом в сфере сохранения и развития родных языков. Визит включал встречи с представителями органов власти, общественных организаций и научного сообщества Якутии.

В состав татарстанской делегации вошли заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов, председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, министр образования Ильсур Хадиуллин, депутат Госсовет РТ, генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов и руководитель «Татарского книжного издательства» Рустем Галиуллин.

В парламенте Якутии прошла рабочая встреча с общественниками, депутатами, учеными и представителями СМИ. Участники обсудили реализацию региональных программ по развитию и сохранению государственных и официальных языков.

Фото: © Василий Кононов / пресс-служба Госсобрания Ил Тумэн

С докладами выступили директор Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Гаврил Торотоев, министр образования и науки Якутии Нюргуна Соколова и министр культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев. В числе положительных примеров была представлена деятельность общественной организации «Саха тыла 400».

Марат Ахметов отметил высокий уровень взаимодействия власти и общества в Якутии и назвал сохранение языков национальной идеей региона. Он подчеркнул необходимость продолжения совместной работы и обмена опытом между братскими республиками.

В рамках визита делегация из Татарстана также посетила ряд образовательных учреждений Якутска, Национальную вещательную компанию «Саха», Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и встретилась с представителями Союза писателей Якутии.

Сотрудничество между регионами продолжается на основе соглашения, подписанного в 2021 году лидерами республик Рустамом Миннихановым и Айсеном Николаевым.

Напомним, в июне в Якутии был проведен XXV Федеральный Сабантуй. В нем приняли участие порядка 50 тыс. человек, среди них – гости из 29 регионов России.