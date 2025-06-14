Минниханов на Федеральном Сабантуе в Якутии: «Наши регионы – опора страны»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Я столице Республики Саха (Якутии) прошло официальное открытие XXV Федерального Сабантуя. С приветственной речью перед гостями праздника выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Есть такой красивый праздник – сабантуй, который мы проводим уже, наверное, тысячу лет после завершения весенних полевых работ. И в этот раз нам посчастливилось оказаться на этой прекрасной земле», – отметил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что татары и якуты – это братский тюркской народ. И если посмотреть историю и пообщаться, то становится понятно, что у этих народностей очень много общего.

«Наши регионы – это опорные регионы страны. И как бы ни было, с такими республиками и таким народом мы победим всех!» – заявил Минниханов

В заключение Раис Татарстана пожелал всем гостям праздника насладится культурой татарского народа.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Когда в 2022 году, на 100-летие нашей республики, к нам приехал наш дорогой друг Рустам Нургалиевич Минниханов, я сказал ему, что нашим татарам хотелось бы, чтобы федеральный Сабантуй прошел на нашей земле, и он поддержал эту идею. И для нас – большая честь и ответственность, что юбилейный XXV Сабантуй проходит в нашей республике», – сказал в свою очередь глава республики Саха Айсен Николаев.

Он также подчеркнул, что между татарами и якутами существует многовековая связь культур, языка и традиций. «И эта связь должна быть особенно сильна сегодня», – заключил глава Якутии.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Республике Саха (Якутия) проживают 4 262 татарина. Это шестая по численности национальная община региона. Представители татарского народа преимущественно живут в Якутске, а также в Алданском, Амгинском, Мирнинском и Олекминском районах.

Переходящий символ Федерального сабантуя передали Омской области.