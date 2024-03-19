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Представители стройкомплекса Татарстана передали участникам спецоперации новый «УАЗ»
Представители строительного комплекса Татарстана во главе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ региона Маратом Айзатуллиным передали участником специальной военной операции из Высокогорского района республики новый автомобиль «УАЗ». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
Машина предназначена для военных, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Херсонском направлении. Ключи получил один из бойцов, который пока находится в отпуске в родном для него Высокогорском районе. Он поблагодарил представителей стройкомплекса республики.
В ведомстве обратили внимание на то, что эта модель УАЗа представляет собой универсальный вид транспорта, который можно использовать для самых разных целей. «Буханка» знаменита еще и тем, что может хорошо маневрировать, в том числе и на бездорожье. Как именно использовать автомобиль, решат сами участники спецоперации.
Глава Высокогорского района РТ Равиль Хисамутдинов поблагодарил организаторов акции за поддержку военнослужащих. «Сейчас как никогда важна поддержка участников спецоперации. И я уверен, что новый автомобиль пригодится нашим ребятам при выполнении различных задач. Благодарю наших строителей за поддержку!» — заявил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу из Высокогорского района в начале марта подарили «УАЗ» для службы на передовой.
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