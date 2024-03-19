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СВО 19 марта 2024 11:34

Представители стройкомплекса Татарстана передали участникам спецоперации новый «УАЗ»

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Представители строительного комплекса Татарстана во главе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ региона Маратом Айзатуллиным передали участником специальной военной операции из Высокогорского района республики новый автомобиль «УАЗ». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Машина предназначена для военных, которые сейчас участвуют в боевых действиях на Херсонском направлении. Ключи получил один из бойцов, который пока находится в отпуске в родном для него Высокогорском районе. Он поблагодарил представителей стройкомплекса республики.

В ведомстве обратили внимание на то, что эта модель УАЗа представляет собой универсальный вид транспорта, который можно использовать для самых разных целей. «Буханка» знаменита еще и тем, что может хорошо маневрировать, в том числе и на бездорожье. Как именно использовать автомобиль, решат сами участники спецоперации.

Глава Высокогорского района РТ Равиль Хисамутдинов поблагодарил организаторов акции за поддержку военнослужащих. «Сейчас как никогда важна поддержка участников спецоперации. И я уверен, что новый автомобиль пригодится нашим ребятам при выполнении различных задач. Благодарю наших строителей за поддержку!» — заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу из Высокогорского района в начале марта подарили «УАЗ» для службы на передовой.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

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#спецоперация #минстрой татарстана
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