Бойцу из Высокогорского района подарили УАЗ для службы на передовой

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Новый УАЗ буханка отправился в зону специальной военной операции из Высокогорского района Татарстана. С просьбой помочь приобрести машину бойцы обратились к волонтерскому движению «Своих не бросаем». Практически сразу на просьбу откликнулся житель Татарстана.

«Обратился к нам боец за помощью для приобретения автомобиля. Мы подали заявку в народный фронт Республики Татарстан. Разместили они на страничке народного фронта. Заявку увидел неравнодушный житель республики и решил тут же откликнуться и помочь бойцам», — рассказала Марина Куцакова, лидер волонтерского движения «Своих не бросаем.

За рулем буханки поедет сам боец с позывным Рыжий. Подарок своим сослуживцам доставит лично.

«Я обратился к Высокогорскому району по поводу машины. Мне не отказали, предоставили буханку. Новую. Очень благодарен Высокогорскому району, волонтерам, огромное спасибо, очень благодарен вам», — говорит военный.

Рыжий с Воронежской области. Переехал в Татарстан в 17 лет. В 2002 году ушел в армию на 2 года. Служил в Чечне в спецназе. 26 сентября 2022 года Рыжего мобилизовали. После месяца обучения мужчина попал в зону специальной военной операции.

«И обстрелы, и прилеты, всё было. И кассетами накрывают. Что в этот момент самое важное, чтобы выжить человеку? Самое главное не пугаться, в панику не впадать», — говорит военный.

По словам бойца, в зоне СВО много экстренных моментов, и главное, вовремя успевать реагировать, чтобы спасти раненого.

«Раненый был у меня в роте. Как это было? Поехал на БМП, подорвался», — поделился он. Раненый боец получил сильную контузию и осколочные ранения. Но благодаря вовремя оказанной помощи выжил и уже вернулся в строй.

В другом бою ранило еще одного боевого товарища. Он сейчас проходит реабилитацию.

«Пошел на задание. Наступил, оторвало ногу. Сейчас лежит в Питере, в госпитале», — поделился боец.

У Рыжего на груди две медали: за отвагу и за разминирование.

«Было тяжело зайти на спецзадание, птички не давали. Очень опасно. Скидывают, взрывают, прилеты. Очень пройти тяжело, выйти тоже тяжело. А как прошли? С Божьей помощью вышли и зашли, свое задание сделали», — рассказывает он.

На быт в зоне СВО Рыжий не жалуется. Говорит, всего хватает и жить можно. Главное, быть всегда на чеку.

«Живем в блиндажах, питание есть, всё есть, всё в достатке. Такого нет, чтобы не хватало питания, воды. Пока всё хватает», — рассказал он.

У Рыжего трое детей. Сын пошел по стопам отца — ушел служить в армию. А еще у бойца недавно родилась внучка. Маленькая отрада помогает мужчине всегда находиться в боевом настрое.