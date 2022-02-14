Представители ОНФ в РТ внесли предложения к законопроекту о личном подсобном хозяйстве

Представители Общероссийского народного фронта в Татарстане внесли предложения к федеральному законопроекту, который связан с изменениями в законе «О личном подсобном хозяйстве». Изменения, касающиеся обязательной регистрации личных подсобных хозяйств и ограничения количества сельскохозяйственных животных, обсудили на заседании регионального отделения ОНФ в Казани.

Проект федерального закона внесли в Госдуму депутаты Астраханской области. «Законопроект предлагает зарегистрировать все личные подсобные хозяйства, а сегодня это делается добровольно. И второе — ограничить поголовье. То есть астраханский законодатель полагает, что у нас в ЛПХ слишком большое поголовье», — отметил член регионального отделения ОНФ Рустем Гарафутдинов.

По его словам, после общения с главами личных подсобных хозяйств сформированы предложения, направленные на поддержку сельских жителей.

«Регистрация ЛПХ должна оставаться добровольной. Не нужно ограничивать количество животных, содержащихся в ЛПХ, но, возможно, необходимо запретить привлечение наемных рабочих. В этом случае ЛПХ или сельская семья могли бы содержать столько животных, сколько осилят. Некоторые ЛПХ, например, содержат до тысячи голов мелкого рогатого скота. Одна семья не сможет такое количество содержать, они будут привлекать наемных работников», — рассказал докладчик.

Гарафутдинов подчеркнул, что предлагается увеличить лимит разрешенного участка для граждан, которые хотят зарегистрировать личное подсобное хозяйство и вести деятельность в статусе самозанятых. «Есть такой момент — самозанятый не может продавать продукцию, которая подлежит обязательной маркировке, а это молоко и молочная продукция. Наверное, нужно какие-то послабления дать в части маркировки. Даже не все КФХ и ИП могут потянуть маркировку, не говоря уже о частных подворьях», — заметил он.

Кроме того, представитель регионального отделения ОНФ предложил обратиться к Президенту Татарстана с просьбой разрешить содержать сельхозживотных на землях индивидуального жилищного строительства и садовых некоммерческих товариществ при согласии владельцев смежных участков или при наличии глухого забора высотой не менее двух метров.

Спикер также привел данные Росстата, согласно которым в России в 2019 году личные подсобные хозяйства содержали 42% коров от их общего количества в стране, 46% коз и овец, 49% лошадей. При этом за последние пять лет количество личных подсобных хозяйств в России сократилось на 29%, крестьянско-фермерских хозяйств — на 25%, индивидуальных предпринимателей — на 45%.

«Это говорит о том, что меры поддержки ЛПХ и сельского хозяйства недостаточны. Всем известно, что на сельском хозяйстве не разбогатеешь. Это не бизнес, а образ жизни. Я не знаю ни одного ЛПХ или КФХ, который был бы миллионером. ЛПХ — это хорошее подспорье для семей, которые живут на селе, там другой работы нет. Благо, что действующий закон, пока без изменений, позволяет излишки продукции продавать. Как могут, так они сегодня и выживают», — заявил он.

Участники заседания пришли к выводу, что дополнительные запреты по численности сельскохозяйственных животных и обязательной регистрации личных подсобных хозяйств не приведут к существенному увеличению налоговых отчислений в местные бюджеты, а лишь поспособствует дальнейшему сокращению количества ЛПХ и «уходу в тень».

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ, член регионального отделения ОНФ Артур Николаев добавил, что 16–17 февраля в Москве состоится съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. В преддверии этого мероприятия региональное отделение Общероссийского народного фронта в Татарстане подготовит предложения, связанные с внесением изменений в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве», чтобы представить их участникам съезда. Кроме того, предложения будут направлены в Центральный штаб Народного фронта.

«От Торгово-промышленной палаты готовим обращение в Госсовет о том, что можно сделать на региональном уровне в этой части», — сказал Николаев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на поддержку личных подсобных хозяйств в этом году будет направлено 418 млн рублей.