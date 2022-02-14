В Татарстане на поддержку личных подсобных хозяйств направят 418 млн рублей

В Татарстане на поддержку личных подсобных хозяйств в этом году будет направлено 418 млн рублей. Об этом сообщил начальник отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Александр Молокин на заседании регионального отделения ОНФ в Казани.

«В прошлом году было выделено субсидий на сумму более 403,7 млн рублей. Получателями поддержки стали 50 730 личных подсобных хозяйств. На 2022 год запланировано 418 млн рублей, — рассказал докладчик. — Получатели субсидий на содержание коров и коз — 48 387 личных подсобных хозяйств. На этот год на эти цели заложено 350 млн рублей».

Молокин уточнил, что основная поддержка связана с возмещением части затрат на содержание дойного стада коров. «В частности, 2 тыс. рублей получает подворье, содержащее одну корову, 3 тыс. рублей — две коровы и 4 тыс. рублей — три коровы и более. Выплаты производятся при условии подписания договора на проведение ветеринарных мероприятий на 500 рублей с дополнительной выплатой субсидий на каждую корову 300 рублей. Получается, что на каждую корову выплачивается 4,3 тыс. рублей тем подворьям, которые имеют три коровы и более на начало года», — отметил он.

По словам начальника отдела развития малых форм хозяйствования, всего в Татарстане насчитывается 468 тыс. личных подсобных хозяйств. «По данным за 2021 год доля личных подсобных хозяйств в производстве сельхозпродукции республики составляет 41,4% на сумму 98,2 млрд рублей», — заметил он.

Молокин подчеркнул, что личные подсобные хозяйства — «важный сектор как для обеспечения продовольственной безопасности республики, так и для сохранения сельского уклада жизни».

«С 2017 года федеральная поддержка прекращена, осталась она только в ряде регионов. Самая большая поддержка оказывается в Татарстане — до 500 млн рублей ежегодно на эти цели из бюджета республики направляется. Основная статья — содержание дойного стада, то есть сохранение поголовья коров», — заявил он.

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ, член регионального отделения ОНФ Артур Николаев добавил, что поддержку и развитие личных подсобных хозяйств нужно рассматривать в том числе как социальный проект. «Потому что мы говорим о закреплении людей на селе. Не так-то просто в сельской местности найти работу. Да, у нас практически в каждом районе есть промышленные площадки, какие-то точки роста, но многие все-таки привыкли работать на земле. Поэтому эта форма хозяйствования очень важна», — пояснил он.

Участники заседания также обсудили внесенный в Государственную Думу депутатами Астраханской области федеральный законопроект, который связан с изменениями в законе «О личном подсобном хозяйстве». Законопроектом предлагается передать регионам полномочия по установлению поголовья скота в подсобных хозяйствах.