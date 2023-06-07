Представители ОАЭ хотят внедрить разработанные в Казани «умные игры» в арабских детсадах

Делегацию Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовали «умные настольные игры», разработанные преподавателями общеобразовательной организации «Бала-Сити». Гости решили приобрести программу и запустить ее в арабских государственных детских садах, рассказала гендиректор сети полилингвальных школ и детсадов «Бала-Сити» Альбина Насырова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Им понравился проект “умных настольных игр”, с помощью которого дети изучают языки. Этот продукт сделан методистами нашей школы. Через игру дети могут развивать навыки работы в команде, учиться креативно мыслить, развивать логическое мышление. Аналогов этой программы в мире нет. Зарубежные коллеги сказали, что их школам такого не хватает», – отметила руководитель организации.

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов прибыла в Казань для участия в Международном форуме министров образования «Формируя будущее». Сегодня представители ОАЭ посетили несколько образовательных учреждений. В школе «Бала-Сити» зарубежные гости побывали на занятиях школьников, в том числе внеурочных, а также оценили инфраструктуру.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«У коллег из Объединенных Арабских Эмиратов очень высокий интерес к инновационным проектам для детей дошкольного возраста и школьников. Им интересно все, что связано с математикой. Они сказали, что русская математическая школа очень сильная и попросили поделиться программами. Интересовались, как у нас развивают математическое мышление у детей», – поделилась Насырова.

Кроме того, по ее словам, представителей делегации ОАЭ поразило, что казанские дети свободно владеют двумя – тремя языками. «Нам приятно, когда коллеги из разных стран к нам приезжают, берут пример, какие-то наработки для себя. Это всегда обогащает страну, которая приезжает и нас», – подчеркнула гендиректор «Бала-Сити».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Международный форум министров образования «Формируя будущее» впервые пройдет в Казани с 7 по 9 июня. Мероприятие организовано Минпросвещения России и Правительством Татарстана. Участники форума обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного обучения, работу с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Представители разных стран обменяются опытом развития систем образования и смогут укрепить международное взаимодействие.

На форум в Казани заявились 20 министров образования иностранных государств, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате примут участие представители восьми стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР.

Подтверждено участие в форуме заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России, а также дипломатов посольств Бразилии, Кубы и Зимбабве в РФ.