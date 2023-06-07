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«Нам важно обменяться опытом»: чему научатся в Казани министры образования 20 стран
Достижения отечественной системы образования представят гостям почти 30 зарубежных стран на Международном форуме «Формируя будущее», который откроется сегодня в Казани. Каким опытом поделится Татарстан и какими проектами сможет удивить – в обзоре «Татар-информа».
«В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования»
Международный форум министров образования «Формируя будущее» впервые пройдет в Казани с 7 по 9 июня. Мероприятие организовано Минпросвещения России и Правительством Татарстана. Площадкой для проведения деловой программы форума выбран технопарк в сфере высоких технологий «IТ-парк имени Башира Рамеева».
«В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования, представлен иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды», – сообщили «Татар-информу» в Минобрнауки Татарстана.
Участники форума обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного обучения, работу с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Кроме того, представители разных стран обменяются опытом развития систем образования и смогут укрепить международное взаимодействие.
Ожидается, что с основными докладами выступят помощник Президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Доклад Кравцова будет посвящен достижениям российского образования и перспективам сотрудничества с иностранными государствами. Фальков расскажет о сотрудничестве в области науки и высшего образования.
«Профессия учителя – одна из самых важных профессий на земле. От труда педагога и наставника зависят развитие экономики, науки, спорта, культуры и будущее страны в целом. В связи с этим развитие системы образования является одним из приоритетов государственной политики», – отметил глава Минпросвещения.
«Модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция»
На форум в Казани заявились 20 министров образования зарубежных государств, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате примут участие представители восьми стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР.
Подтверждено участие в форуме заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России, а также дипломатов посольств Бразилии, Кубы и Зимбабве в Российской Федерации.
«Модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция. Мы понимаем, что надо смотреть вперед прагматично, не разрушая того, что было сделано», – подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
В дни проведения форума иностранные делегации посетят несколько образовательных учреждений Казани, использующих передовой опыт в преподавании. Они ознакомятся с новыми практиками обучения детей и подростков от детского сада до высшего учебного заведения.
В частности, ознакомятся с работой сети полилингвальных детских садов «Бала-Сити», где воспитанники изучают татарский, английский и китайский языки. Кроме того, побывают в многопрофильном лицее №187 «Ритм» и полилингвальном комплексе «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Зарубежные гости также посетят Казанский техникум информационных технологий, который является Межрегиональным центром компетенций, площадкой для подготовки участников соревнований «Молодые профессионалы».
«Очень важно, что именно у нас иностранным коллегам будут показаны лучшие наработки в сфере образования»
Директор комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Казани Айдар Шамсутдинов рассказал, что зарубежных гостей познакомят со спецификой организации полилингвального образования. Кроме того, им покажут современную инфраструктуру комплексов.
«Наш регион однозначно передовой, а трансляция опыта всегда положительна. И в плане позиционирования Татарстана как точки роста России, думаю, это будет очень полезно и интересно. Тем более что профессиональное общение всегда ведет к повышению качества образования. Идеи нужно подсматривать у других. Убежден, что когда так много экспертов образования соберутся, это будет очень полезно», – поделился он.
Министров образования из иностранных государств уже сегодня примут в образовательных организациях «Бала-Сити». «Интерес к нашей республике, стране очень высокий у зарубежных коллег. Мы поделимся опытом создания мультилингвальной языковой среды, потому что сегодня всемирный тренд – сделать так, чтобы дети знали и развивались на нескольких языках. Татарстан – это пример, где, зная два родных языка, дети легко усваивают третий и четвертый. Мы на своем практическом опыте покажем результаты», – сообщила гендиректор сети полилингвальных школ и детских садов «Бала-Сити» Альбина Насырова.
Второй проект, который презентуют зарубежным гостям, – «умные настольные игры», с помощью которых дети изучают языки. Программа создана казанскими педагогами, отметила собеседница агентства.
«К российским продуктам, особенно татарстанским, интерес очень высокий. Меняются тренды в образовании. И если мы хотим быть конкурентоспособными, идти на шаг впереди, создавать эти тренды, то важно быть открытыми и презентовать свои проекты. Татарстан – это как раз такой регион, с которого берут пример, в том числе в образовании. Наши проекты для многих зарубежных коллег являются новыми, и люди готовы приехать, увидеть и перенимать опыт», – подчеркнула она.
Проведение форума в Казани – подтверждение того, что Татарстан является одним из лидеров в сфере образования, убежден гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.
«Очень важно, что именно у нас иностранным коллегам будут показаны лучшие достижения, наработки, проекты и методики, которые внедряются в республике в сфере образования. Нам важно обменяться опытом с иностранными коллегами для дальнейшего сотрудничества и, может быть, внедрения каких-то инновационных проектов в Татарстане, так как в эти дни весь цвет системы образования соберется здесь, будут презентованы основные наработки крупных образовательных организаций», – заявил он.
Губайдуллин выразил надежду на то, что в дни проведения форума Татарстан «позволит наладить новые контакты как внутри России, так и на международном уровне, чтобы отечественная система образования развивалась и дальше».
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