«Нам важно обменяться опытом»: чему научатся в Казани министры образования 20 стран

Международный форум министров образования «Формируя будущее» открывается сегодня в Казани

Фото: edu.gov.ru

«В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования»

Международный форум министров образования «Формируя будущее» впервые пройдет в Казани с 7 по 9 июня. Мероприятие организовано Минпросвещения России и Правительством Татарстана. Площадкой для проведения деловой программы форума выбран технопарк в сфере высоких технологий «IТ-парк имени Башира Рамеева».

«В ходе форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования, представлен иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт России, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды», – сообщили «Татар-информу» в Минобрнауки Татарстана.

Участники форума обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного обучения, работу с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Кроме того, представители разных стран обменяются опытом развития систем образования и смогут укрепить международное взаимодействие.

Площадкой для проведения деловой программы форума выбран «IТ-парк имени Башира Рамеева» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ожидается, что с основными докладами выступят помощник Президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Доклад Кравцова будет посвящен достижениям российского образования и перспективам сотрудничества с иностранными государствами. Фальков расскажет о сотрудничестве в области науки и высшего образования.

«Профессия учителя – одна из самых важных профессий на земле. От труда педагога и наставника зависят развитие экономики, науки, спорта, культуры и будущее страны в целом. В связи с этим развитие системы образования является одним из приоритетов государственной политики», – отметил глава Минпросвещения.

На форум в Казани заявились 20 министров образования зарубежных государств Фото: © «Татар-информ»

«Модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция»

На форум в Казани заявились 20 министров образования зарубежных государств, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате примут участие представители восьми стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР.

Подтверждено участие в форуме заместителя Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России, а также дипломатов посольств Бразилии, Кубы и Зимбабве в Российской Федерации.

«Модернизация национальной системы образования не должна восприниматься как ее изоляция. Мы понимаем, что надо смотреть вперед прагматично, не разрушая того, что было сделано», – подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В дни проведения форума иностранные делегации посетят несколько образовательных учреждений Казани, использующих передовой опыт в преподавании. Они ознакомятся с новыми практиками обучения детей и подростков от детского сада до высшего учебного заведения.

В частности, ознакомятся с работой сети полилингвальных детских садов «Бала-Сити», где воспитанники изучают татарский, английский и китайский языки. Кроме того, побывают в многопрофильном лицее №187 «Ритм» и полилингвальном комплексе «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Зарубежные гости также посетят Казанский техникум информационных технологий, который является Межрегиональным центром компетенций, площадкой для подготовки участников соревнований «Молодые профессионалы».

Айдар Шамсутдинов рассказал, что зарубежных гостей познакомят со спецификой организации полилингвального образования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень важно, что именно у нас иностранным коллегам будут показаны лучшие наработки в сфере образования»

Директор комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» Казани Айдар Шамсутдинов рассказал, что зарубежных гостей познакомят со спецификой организации полилингвального образования. Кроме того, им покажут современную инфраструктуру комплексов.

«Наш регион однозначно передовой, а трансляция опыта всегда положительна. И в плане позиционирования Татарстана как точки роста России, думаю, это будет очень полезно и интересно. Тем более что профессиональное общение всегда ведет к повышению качества образования. Идеи нужно подсматривать у других. Убежден, что когда так много экспертов образования соберутся, это будет очень полезно», – поделился он.

Министров образования из иностранных государств уже сегодня примут в образовательных организациях «Бала-Сити». «Интерес к нашей республике, стране очень высокий у зарубежных коллег. Мы поделимся опытом создания мультилингвальной языковой среды, потому что сегодня всемирный тренд – сделать так, чтобы дети знали и развивались на нескольких языках. Татарстан – это пример, где, зная два родных языка, дети легко усваивают третий и четвертый. Мы на своем практическом опыте покажем результаты», – сообщила гендиректор сети полилингвальных школ и детских садов «Бала-Сити» Альбина Насырова.

Альбина Насырова: «Мы поделимся опытом создания мультилингвальной языковой среды, потому что сегодня это всемирный тренд» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Второй проект, который презентуют зарубежным гостям, – «умные настольные игры», с помощью которых дети изучают языки. Программа создана казанскими педагогами, отметила собеседница агентства.

«К российским продуктам, особенно татарстанским, интерес очень высокий. Меняются тренды в образовании. И если мы хотим быть конкурентоспособными, идти на шаг впереди, создавать эти тренды, то важно быть открытыми и презентовать свои проекты. Татарстан – это как раз такой регион, с которого берут пример, в том числе в образовании. Наши проекты для многих зарубежных коллег являются новыми, и люди готовы приехать, увидеть и перенимать опыт», – подчеркнула она.

Проведение форума в Казани – подтверждение того, что Татарстан является одним из лидеров в сфере образования, убежден гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Эмиль Губайдуллин: «Очень важно, что именно у нас иностранным коллегам будут показаны лучшие достижения, наработки, проекты и методики, которые внедряются в республике в сфере образования» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очень важно, что именно у нас иностранным коллегам будут показаны лучшие достижения, наработки, проекты и методики, которые внедряются в республике в сфере образования. Нам важно обменяться опытом с иностранными коллегами для дальнейшего сотрудничества и, может быть, внедрения каких-то инновационных проектов в Татарстане, так как в эти дни весь цвет системы образования соберется здесь, будут презентованы основные наработки крупных образовательных организаций», – заявил он.

Губайдуллин выразил надежду на то, что в дни проведения форума Татарстан «позволит наладить новые контакты как внутри России, так и на международном уровне, чтобы отечественная система образования развивалась и дальше».