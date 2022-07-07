Представители России прибыли в Шри-Ланку на переговоры о поставках топлива

Представители нефтяной компании из России прибыли в Шри-Ланку на переговоры о поставке топлива, сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром на остров прибыли два представителя российской нефтяной компании. В ходе этого визита планируется провести переговоры между представителями соответствующей нефтяной компании и властями Шри-Ланки относительно импорта топлива», – сказано в материале издания Ada Derana.

Индийское издание Economic Times отметило, что Шри-Ланка направит министерскую делегацию в Россию на следующей неделе, чтобы договориться о возможных скидках на закупку нефти. Отмечается, что островное государство ранее уже приобретало российское топливо на выгодных условиях и теперь «изучает долгосрочные договоренности для удовлетворения регулярных потребностей».