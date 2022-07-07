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Ру Тат
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Экономика
7 июля 2022  13:28

Представители России прибыли в Шри-Ланку на переговоры о поставках топлива

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Представители нефтяной компании из России прибыли в Шри-Ланку на переговоры о поставке топлива, сообщает РИА Новости. 

«Сегодня утром на остров прибыли два представителя российской нефтяной компании. В ходе этого визита планируется провести переговоры между представителями соответствующей нефтяной компании и властями Шри-Ланки относительно импорта топлива», – сказано в материале издания Ada Derana.

Индийское издание Economic Times отметило, что Шри-Ланка направит министерскую делегацию в Россию на следующей неделе, чтобы договориться о возможных скидках на закупку нефти. Отмечается, что островное государство ранее уже приобретало российское топливо на выгодных условиях и теперь «изучает долгосрочные договоренности для удовлетворения регулярных потребностей».

#экспорт #нефть
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