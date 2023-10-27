Представители Азии и КНР поддержали призыв Метшина создать Ассоциацию городов БРИКС

Фото: мэрия Казани

Представители городов Азии и Китая поддерживают идею создания Ассоциации городов БРИКС. Об этом стало известно на встрече мэра Казани Ильсура Метшина с генсеком Азиатского отделения «Объединенные города и местные власти» Бернадией Иравати и заместителем председателя Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Донг Яном.

Встреча прошла в рамках Всемирного совета организации ОГМВ в Турции.

По мнению Бернадии Иравати, в ассоциацию стоит включить не только города, но и муниципальные образования. Таким образом, и большие, и малые города смогут содействовать экономическому, социальному и культурному развитию. Представитель КНР же пообещал изучить варианты воплощения идеи с руководством городов страны. Благодаря созданию нового объединения удастся укрепить партнерство и создать новые побратимские связи между муниципалитетами, что важно для построения устойчиво развитого мира.

Кроме того, Донг Ян пригласил мэра Казани на празднование 70-летия ассоциации, а он, в свою очередь, пригласил участников встречи на «Игры Будущего», которые состоятся в столице Татарстана в 2024 году.

Напомним, что ранее идею Ильсура Метшина поддержал президент Южноафриканской ассоциации местного самоуправления.

