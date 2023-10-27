Представитель ЮАР поддержал идею Метшина создать Ассоциацию городов БРИКС

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин, находящийся с визитом в Турции, встретился с президентом Южноафриканской ассоциации местного самоуправления Беке Стофиле (ЮАР). В Турции в эти дни проходит Всемирный совет организации «Объединенные города и местные власти», напомнили в мэрии Казани.

Стороны, в частности, обсудили идею о создании Ассоциации городов БРИКС, выдвинутую Метшиным в сентябре. Стофиле уверен, что предложение казанского мэра поддержат и другие руководители муниципалитетов стран — участниц объединения. Благодаря ассоциации укрепится международное воздействие между городами, что пойдет на благо их социальному и культурному развитию и повысит эффективность демократической общественной политики.

Напомним, что осенью 2024 года Казань по решению Президента России Владимира Путина примет встречу лидеров стран БРИКС. Ожидается, что в столице Татарстана соберутся представители 26 государств.