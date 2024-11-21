Представители 60 стран побывали на посвященном саммиту БРИКС мероприятии в Токио

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители 60 стран и около 20 послов посетили организованное посольством России в Японии мероприятие, которое было посвящено саммиту БРИКС, прошедшему в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев поделился своим пониманием роли и значении БРИКС в современном мире и рассказал об итогах саммита, состоявшегося в столице Татарстана.

«БРИКС — это прежде всего объединение стран-единомышленников, которые продвигают то, что действительно очень важно — независимую суверенную политику, но также это объединение основано на политическом, экономическом и цивилизационном разнообразии. Потому что разнообразие — это то, что делает БРИКС по-настоящему сильным», — выразил уверенность дипломат.

Ноздрев также добавил, что саммит БРИКС в Казани привлек большое внимание СМИ и политических кругов, в том числе и японских. Из-за этого в посольство поступило много обращений от иностранных дипломатов и медиа с просьбой провести пресс-конференцию и обсудить итоги саммита.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.