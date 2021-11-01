Представитель ВОЗ в России объяснила, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса Covid-19 в мире завершится, когда на всей планете будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти <…>», — подчеркнула представитель ВОЗ.

При этом Вуйнович уточнила, что это означает — «в коротком периоде времени» иммунитетом к коронавирусу должно обладать достаточное количество людей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Он вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, отозвавшись о вакцинации как о лучшем способе защиты.