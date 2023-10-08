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Представитель в Палестине: Решения об эвакуации граждан РФ из сектора Газа пока нет
Конкретного решения об эвакуации граждан России из сектора Газа пока нет, так как идут боевые действия, однако единичные обращения уже начали поступать. Об этом рассказала пресс-секретарь российского представительства в Палестине Алия Зарипова, передает РИА Новости.
«Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки, — сообщила Зарипова. — Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это в принципе пока невозможно».
Накануне палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики, после чего начались боестолкновения. В ответ армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение и начало операции «Железные мечи».
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в израильские аэропорты до особых распоряжений.
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