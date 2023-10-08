Росавиация ввела ограничения на ночные полеты из России в аэропорты Израиля

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Из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Росавиация с 3 часов ночи по московскому времени ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов РФ в израильские аэропорты до особых распоряжений. Об этом сообщается на сайте федерального агентства.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», – сказано в сообщении.

Пассажиры, чьи рейсы были задержаны, могут решить свои вопросы, обратившись по телефонам контактных центров авиакомпаний: 8-495-212-12-51 («Ред Вингс») и +7 863-226-00-05 («Азимут»).

Накануне палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики, после чего начались боестолкновения. Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в центре Тель-Авива. В Израиле погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 300 получили ранения. В ответ армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение и начало операции «Железные мечи».