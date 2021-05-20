Представитель Узбекистана: Помощь России помогла нам избежать роста заболеваемости Covid

Россия оказала и продолжает оказывать содействие Узбекистану в области медицины и экономики. Это позволило республике избежать роста заболеваемости Covid-19 среди населения, а также нивелировать социально-экономические потрясения. Такое мнение в рамках Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани высказал руководитель Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Бахтиер Мустафаев.

В своем выступлении он отметил, что вопрос взаимодействия Узбекистана с Россией требует особого внимания.

«Как стратегический партнер, как союзник Россия оказывала и по сей день оказывает всемерное содействие в плане медицины и экономики странам регионов, в том числе Узбекистану. В результате предпринятых мер нам удалось избежать взрывного, неконтролируемого роста заболеваемости и социально-экономических потрясений», — сказал Бахтиер Мустафаев, отметив взамовыгодную помощь в поставках медикаментов, аппаратов ИВЛ, индивидуальных средств защиты.

Также спикер подчеркнул, что темпы роста экономики в Узбекистане были сохранены, несмотря на ее падение в соседних странах — Кыргызстане и Казахстане.

На сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 0,3% от общего числа заболевших в мире и 0,2% — от количества умерших. В начале мая производство российской вакцины в Узбекистане обсудили лидеры двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.