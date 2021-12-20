Представитель Татарстана стал абсолютным победителем премии «Студент года — 2021»

Фото: пресс-служба Российского союза молодежи

Учащийся Института международных отношений Казанского федерального университета Денис Давыдов стал абсолютным победителем и обладателем Гран-при Российской национальной премии «Студент года — 2021» среди учащихся вузов. Об этом сообщает пресс-служба соорганизатора мероприятия — Российского союза молодежи.

Давыдов — участник и победитель соревнований по мини-футболу. Ранее команда КФУ во главе с ним заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги Татарстана. А на всероссийском фестивале спорта «АССК.Фест» Денис в рядах команды «Казанские юлбарсы» достиг победы в соревнованиях по футболу в формате 6х6.

Фото: © пресс-служба Российского союза молодежи

При этом представители Татарстана победили еще в шести номинациях: трех индивидуальных и трех коллективных. «Общественником года» признана Алия Киямова из КФУ. «Председателем совета обучающихся года» стал Никита Лобанов, студент Казанского филиала Российского государственного университета правосудия. «Творческой личностью года» по решению жюри оказалась Камилла Прахова из КНИТУ-КХТИ.

Кроме того, «Добровольческим объединением года» признана организация «КФУ — планета добрых людей». «Юридическим объединением года» стал Юридический центр ППОС КФУ, а «Патриотическим объединением года» — отряд «Легион» Университета управления «ТИСБИ».

«Российская национальная премия „Студент года“ — это не только конкурсные испытания, это возможность проявить себя и свои уже наработанные навыки. <…> Сделайте всё, чтобы, оглядываясь назад, вы могли сказать — я получил максимум. И помните, что лидер — это человек, который умеет бросать вызов самому себе и справляться со всеми трудностями», — обратился к финалистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров и пожелал им удачи.

Фото: © пресс-служба Российского союза молодежи

«Хочется поздравить всех номинантов, участников, победителей национальной премии „Студент года“. Вы все большие молодцы. Мы не понаслышке знаем, что такое готовиться и представлять родной город. Я искренне желаю вам успехов, удачи и с наступающим Новым годом!» — поздравил в свою очередь победителей, участников и зрителей онлайн-трансляции объявления результатов заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, экс-глава Минмолодежи Татарстана.

В свою очередь председатель Российского союза молодежи и член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий пообещал продолжить развивать премию «Студент года» и заметил: «<…> судите сами — только награды разъезжаются в 19 регионов России. Среди чемпионов Татарстан с семью призами, Москва с шестью и Ростовская область с пятью наградами. <…> Всем финалистам и победителям мои поздравления. Это серьезная заявка о себе в качестве специалиста, готового к новому опыту, сотрудничеству и развитию, объективной оценке знаний».

Всего в этом году участниками Российской национальной премии «Студент года» стали более 8 тыс. студентов из 75 регионов страны. В финал пробились 600 учащихся из 71 субъекта Федерации. Самыми популярными и массовыми из 12 номинаций премии на этот раз оказались «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года».

Фото: © пресс-служба Российского союза молодежи

Премия представляет собой совместный проект Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она проходила при поддержке Минобрнауки РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и стала официальным мероприятием Года науки и технологий. Нацпроект «Образование», как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Ранее студентка из Татарстана Алия Аглиуллина выиграла Гран-при национальной премии «Студент года — 2021» среди профессиональных образовательных организаций, о чем сообщало ИА «Татар-информ».