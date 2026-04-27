Представитель Татарстана рассказал об условиях службы в Африканском корпусе

Представитель РТ в интервью журналисту «Татар-информа» рассказал об условиях службы в Африканском корпусе. В своем интервью он развеял мифы о жарком и засушливом континенте, а также порекомендовал кандидатам на службу в АК брать с собой побольше теплых вещей.

«Идея нахождения на этом континенте представителей РТ, участвующих в мероприятиях военнослужащих для Африканского корпуса, – увидеть воочию условия прохождения службы, условия проживания военнослужащих. Это нужно для формирования мнения о жизни и службе военных в Африке, чтобы по возвращении правильно и четко доносить информацию о работе кандидатам», – рассказал представитель РТ с позывным Фома.

Так, Фома рассказал, что у военнослужащих корпуса помимо стиральных машин, душевых есть и баня. Недостатка воды служащие не испытывают. Также представитель РТ упомянул и о вкусной домашней еде. В Африке на русских базах регулярно готовят борщ, рассольник и прочие родные для нас блюда.

Подробнее о жизни и быте наших бойцов в Африке – в материале ИА «Татар-информ».