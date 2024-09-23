Представитель Татарстана победил на фестивале ПФО для воспитанников детдомов

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Данил Самигуллин из Татарстана второй год подряд стал победителем в номинации «Изготовление игрушек» на окружном фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников детских домов «Вернуть детство».

Церемония закрытия проходившего в Уфе мероприятия состоялась 20 сентября. Было организовано награждение участников и гала-концерт. От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников поздравил заместитель полномочного представителя Олег Машковцев.

«Позади испытания, в которых каждый участник проверил свои силы, приобрел опыт, познакомился с новыми друзьями. В дни фестиваля вы соревновались, учились на мастер-классах, посещали профориентационные площадки и культурные мероприятия. Уверен, что для каждого участника это замечательное мероприятие стало миксом радости, новых открытий, захватывающих моментов, приятных знакомств и увлекательных событий», — заявил замполпреда.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

С праздником гостей и участников фестиваля также поздравили исполняющий обязанности первого заместителя Премьер-министра Башкортостана Урал Кильсенбаев, исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова и другие почетные гости.

Торжественная церемония закрытия началась с выставки работ участников конкурса «МастерОК», на которой уфимцы и гости города могли купить понравившиеся экспонаты. Победителей конкурса выбирали методом народного голосования, где воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, голосовали за лучшие работы.

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» победила Виктория Долгая из Кировской области. В номинации «Конструирование, дизайн» лучшей работой признано изделие Виктории Алексеевой из Башкортостана.

Дипломами и ценными подарками оказались отмечены участники конкурса «Звезды Детства». Они состязались в четырех номинациях: «Вокал», «Танец», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр». В большом заключительном концерте продемонстрировали свои таланты около 50 детей и подростков со всего округа. Первое место в номинации «Вокал» разделили Максим Губернаторов из Самарской области и Руслан Сайпанов из Оренбургской области. Лучшими в номинации «Танец» признаны участники хореографического ансамбля «Элиданс» из Ульяновской области. Диплома победителя в номинации «Художественное слово» удостоена Мария Бледнова (Кировская область). В номинации «Оригинальный жанр» победил коллектив «Барабанщицы» из Саратовской области.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В течение двух дней юные спортсмены Приволжского федерального округа соревновались в силе, ловкости и выносливости в рамках окружной спартакиады для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья». Первое место в соревнованиях по мини-футболу завоевала команда Оренбургской области. В соревнованиях по стритболу победила команда Саратовской области. В соревнованиях по волейболу взяла верх команда Удмуртии.

В соревнованиях по шашкам среди девочек одержала победу Арина Халитова (Пермский край), тогда как в соревнованиях по шашкам среди мальчиков первым стал Никита Рогожин (Мордовия). В соревнованиях по настольному теннису среди девочек победила Юлия Заякина (Пермский край). В соревнованиях по настольному теннису среди мальчиков первым стал Анатолий Набойщиков (Самарская область).

В конкурсе «Ума Палата» участники состязались в эрудиции и отвечали на вопросы викторины. В финале победила команда «NEW-Вятка» из Кировской области. А в конкурсе «Кулинарное мастерство» лучшей оказалась Александра Шереметьева (Башкортостан).

Все участники окружного фестиваля получили дипломы, ценные призы и подарки. «Но помимо них к себе домой из Республики Башкортостан они привезут приятные воспоминания, новые знания и умения, которыми, по словам самих участников, с радостью поделятся со своими друзьями в регионах», — выразили уверенность в пресс-службе полпреда.