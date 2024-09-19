На фестивале для воспитанников детдомов в Уфе Татарстан представят 39 делегатов

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня в Уфе состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников детских домов «Вернуть детство». Республику Татарстан на нем представят воспитанники детдомов Казани, Альметьевска, Лениногорска и других городов. Всего участниками мероприятия станут 39 делегатов от региона, в том числе сопровождающие и представители Минобрнауки РТ, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие более 380 детей и подростков из всех регионов Приволжского федерального округа. Форум проводится на базе санатория, расположенного в одном из живописных мест Уфы. Программа включает интеллектуальные, творческие, спортивные конкурсы: «Мастерок», «Звезды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство». Подготовлена большая экскурсионная программа — посещение музеев, театров, исторических мест города. Вечером гостей традиционно ждет дискотека.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Кроме того, организаторы обратят внимание ребят на профориентационные занятия, чтобы им было легче определиться с будущей специальностью. Подростки побывают на крупных производственных площадках, в научных лабораториях вузов, посетят практические занятия в колледжах, поучатся журналистскому мастерству на местном телевидении. Запланированы встречи с известными политическими и общественными деятелями.

Все события фестиваля транслируются в режиме онлайн на официальном сайте проекта — фестивальдетства.рф. Мероприятие открылось праздничным концертом в Башкирском государственном академическом театре драмы имени М. Гафури. Конкурсантов и их наставников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поприветствовал его заместитель Олег Машковцев.

«Детство — это время познания нового, мечтаний и надежд, стремления развиваться и достигать поставленных целей. А еще это время дружить. Поэтому я очень хочу, чтобы вы воспринимали фестиваль „Вернуть детство“ не только как площадку для состязаний и конкурсов. Пусть для вас это будет местом встречи с единомышленниками, местом начала дружбы на долгие годы. Желаю вам провести хорошо и с пользой время в гостеприимной Уфе, зарядиться яркими эмоциями от интересной борьбы и получить радость от заслуженных побед! Пусть вам сопутствуют успех и удача!» — пожелал чиновник.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

По видеосвязи собравшихся поздравила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Церемонию открытия также посетили почетные гости — первый заместитель Премьер-министра Башкортостана Урал Кильсенбаев и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Завершится фестиваль 20 сентября. Его итоги подведут на одной из центральных культурных площадок республики — в ГКЗ «Башкортостан». Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы, отметили в пресс-службе полпреда.