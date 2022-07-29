Представитель татар Астраханской области: Участие в съезде Минниханова дает большие силы

Руководитель татарской культурной организации Астраханской области «Дуслык» Анвар Алмаев в беседе с «Татар-информом» поделился ожиданиями в преддверии VIII съезда Всемирного конгресса татар.

«Этот съезд станет временем подведения итогов нашей пятилетней деятельности. Конгресс с каждым годом работает лучше, расширяется, растет число новых общественных организаций. На этом съезде будет намечен план работы на следующие пять лет, составлен список мероприятий. Лично я надеюсь на это. Все они будут направлены на сохранение татарского языка, культуры и традиций», — отметил собеседник агентства.

Анвар Алмаев подчеркнул, что съезд — важное событие не только для конгресса, но и всего татарского народа: здесь также будут приниматься предложения и пожелания от делегатов.

«Участие в съезде Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова дает большой стимул, силы, чтобы мы были готовы неуклонно идти к поставленным перед собой целям и задачам. Сам Президент тоже оказывает большую поддержку в их реализации», — заключил он.

VIII съезд Всемирного конгресса татар пройдет в Казани с 30 июля по 2 августа. В этом году проведение мероприятия приходится на 30-летие самой организации. Дата съезда была назначена Рустамом Миннихановым.

В этом году съезд будет проходить в международном выставочном комплексе «Казань Экспо». Ожидается, что 2 августа делегаты изберут новый состав Национального совета «Милли шура». Всего в съезде примут участие 1000 делегатов и 500 почетных гостей из 35 стран, о чем ранее сообщал «Татар-информ».