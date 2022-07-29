Обновление «Милли шура» и 1,5 тысячи гостей: пять главных событий съезда ВКТ

Более 1,5 тысячи делегатов и почетных гостей прибудут в Татарстан 30 июля на VIII съезд Всемирного конгресса татар, освещать события будут 100 представителей СМИ со всего мира. Какие вопросы вынесут на съезда и какие мероприятия пройдут в Казани в эти дни — в обзоре «Татар-информа».

Более 1,5 тысячи делегатов и почетных гостей прибудут в Татарстан 30 июля на VIII съезд Всемирного конгресса татар Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

300 делегатов из Татарстана, более 1200 — из России и зарубежья

Остаются сутки до начала программы VIII съезда Всемирного конгресса татар. С 30 июля по 2 августа Татарстан примет 700 делегатов и 250 почетных гостей из 76 регионов России, 266 делегатов и почетных гостей из зарубежных стран и 300 делегатов из районов республики. В Казань уже прибыли представители татарских общин Германии, Венгрии, Швеции, Польши, Кыргызской Республики.

Участниками съезда станут представители общественных организаций, вносящих наибольший вклад в сохранение и развитие культуры, языка, традиций татарского народа. Приедут представители науки, образования, спорта и искусства, органов власти.

Съезд собирает представителей татарских общин Германии, Венгрии, Швеции, Польши, Кыргызской Республики и других стран Фото: tatar-congress.org

В этом году съезд будет посвящен 30-летию образования Всемирного конгресса татар. С момента основания в 1992 году организация смогла объединить под своим крылом 460 общественных организаций, представляющих татарские диаспоры и национально-культурные центры, находящиеся в 43 странах.

Помимо юбилейной даты VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Год 1100-летия принятия ислама, что также добавило значимости событию. Мероприятия начнутся с заседания Национального совета в театре имени Галиаскара Камала 30 июля и посещения Великого Болгара 31 июля. Ключевые события съезда запланированы на 1 и 2 августа в выставочном центре «Казань Экспо». Здесь пройдут заседание Национального совета Всемирного конгресса татар, торжественное открытие съезда и пленарное заседание с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

Василь Шайхразиев рассказал, что в этом году съезд пройдет в концертном зале имени Ильгама Шакирова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в интервью «Татар-информу» рассказал, что раньше съезды проводились в театре оперы и балета, но там вмещается не более 1 тысячи человек. А в нынешнем году съезд состоится в концертном зале имени Ильгама Шакирова, в котором полутора тысячам участников будет просторно.

Участники съезда будут работать на основании Устава, по которому каждые пять лет избирается «Милли шура», его председатель, рабочие органы и контрольно-ревизионная комиссия. В августе этого года у Василя Шайхразиева и у «Милли шура» заканчиваются полномочия. На съезде будет избран председатель, его заместители. Делегатам съезда также предстоит решить, останутся ли в совете все его 75 членов или будут замены. 2 августа Национальный совет проведет первое заседание в новом составе. Таким образом, на съезде пройдут процедуры выборов, прозвучат отчеты о работе, будут поставлены новые задачи.

Фото: «Татар-информ»

Фестиваль «Печән базары», поминальная молитва у Памятного знака, открытие дискуссионных площадок: 5 главных событий съезда

1. Прибытие гостей и делегатов в Казань ожидается в 14.00 в субботу, 30 июля, а уже в 18.00 они смогут посетить Фестиваль татарского современного дизайна и татарской городской культуры — «Печән базары». На площадке фестиваля в Старо-Татарской слободе по улице Шигабутдина Марджани будут выставлены прилавки, на которых свои изделия представят ремесленники. Здесь также будут работать фотозона, мастерские, чайхана, фуд-корт, театральный променад, пройдут лекции, выступят музыканты, а дизайнеры представят национальную одежду.

30 июля гости смогут посетить Фестиваль татарского современного дизайна и татарской городской культуры — «Печән базары». Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

2. В воскресенье, 31 июля, в 8.00 делегаты и почетные гости посетят Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник. С 11.30 до 12.00 состоится приветствие делегатов VIII съезда Всемирного конгресса татар у Памятного знака принятия ислама, в полдень прозвучит Өйлә намазы (поминальная молитва).

С 14.00 до 17.00 пройдут экскурсии по музейным объектам Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника для делегатов и гостей съезда.

3. В понедельник, 1 августа, на 8.00 запланирован переезд в Международный выставочный центр «Казань Экспо». С 8.30 состоится акция «Фото на память с флагом 100-летия ТАССР». В течение всего дня будет работать выставка, посвященная 30-летней истории Всемирного конгресса татар.

1 августа состоится акция «Фото на память с флагом 100-летия ТАССР» Фото: © «Татар-информ»

В 9.00 начнется заседание Национального совета, в 10.00 — работа дискуссионных площадок. Всего будет открыто семь тематических секций: «1100-летие официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Татарский мир и вероучение ислама», «Национально-культурное наследие татарского народа: настоящее и будущее», «Роль родословной, семьи, детских дошкольных учреждений и системы образования в формировании национального самосознания молодого поколения», «Татарская благотворительность в свете развития национального бизнеса», «Исторические личности и современные государственные деятели татар в аспекте формирования национальной гордости», «Татарское краеведение и вопросы изучения татарского историко-культурного наследия и населенных пунктов», «Татарское информационное поле: актуальные задачи».

4. С 14.00 до 16.00 в понедельник в концертном зале имени Ильгама Шакирова пройдет I заседание съезда. По окончании, в 16.30 состоится концерт мастеров искусств Татарстана.

5. Во вторник, 2 августа, в 10.00, в Международном выставочном центре «Казань Экспо» запланировано пленарное заседание съезда с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. С 13.20 до 14.00 пройдет первое заседание обновленного состава Национального совета Всемирного конгресса татар.

Дамир Исхаков: «Резолюция должна быть максимально мирной»

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в сложных геополитических условиях, тем не менее его участникам следует отстраниться от политики, уделить внимание национальному самосознанию. Таким мнением с «Татар-информом» поделился ученый, лауреат Государственной премии Татарстана в области науки и техники Дамир Исхаков.

Дамир Исхаков: «Основная задача — это дальнейшая консолидация татар вокруг Татарстана. Эта задача никуда не ушла» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На этом конгрессе меньше надо затрагивать политические проблемы, а больше заниматься культурой, самосознанием. На это и нацелены основные секции, которые определены и будут проходить 1 августа», — поделился он.

Еще одним важным событием, по мнению собеседника агентства, станут изменения в уставе ВКТ. «Предполагается произвести определенные изменения в уставе и, может быть, укрепить единство региональных автономий конгресса татар. Есть также разные предложения по резолюции, и ее проект будет вынесен на съезд. Я считаю, что наша резолюция должна быть максимально мирной, нацеленной на решение культурных проблем, прежде всего на сохранение этнической идентичности, и не должна влезать во всякие политические разборки. Как выразился Равиль Гайнутдин, все мы должны выступать за мир», — подчеркнул член Национального совета «Милли шура».

По словам Исхакова, каждый съезд ВКТ нацелен на свою определенную задачу. «Основная же задача — это дальнейшая консолидация татар вокруг Татарстана. Эта задача никуда не ушла. У нас очень большая диаспора, поэтому консолидация для нас всегда будет важной», — отметил Дамир Исхаков.

Ленария Муслюмова: «У татар, несмотря ни на какие события в мире, есть возможности, идеи, ресурсы»

Начальник Комитета по работе с татарской молодежью Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова в беседе с «Татар-информом» поделилась, что проведение съезда имеет для нее большое личное значение.

Ленария Муслюмова отметила, что проведение съезда имеет для нее большое личное значение Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Для меня история Конгресса началась с начала первого проведения съезда в 1992 году. Моя мама была делегатом от Челябинской области. И спустя 30 лет (кто бы мог подумать!) я после мамы продолжу национальное движение. Кто тогда мог думать и знать, что эта организация продолжит работать и будет отмечать 30-летний юбилей. В этом году на съезде будут около 80 регионов, 40 стран. Это говорит о том, что у татар, несмотря ни на какие события в мире, есть возможности, идеи, ресурсы. Такое масштабное событие демонстрирует силу Татарстана», — отметила собеседница агентства.

Представитель молодежного крыла ВКТ подчеркнула, что в составе делегатов этого года около 40% представителей молодежи. И это, по мнению Ленарии Муслюмовой, существенно отличает данный съезд от предыдущих. «Думаю, это хороший показатель того, что на смену поколений сформирован определенный состав молодежи для продолжения деятельности национального движения по всему миру», — заключила она.

Как подметил Дамир Исхаков, для молодежи, которая «в определенной пропорции» будет присутствовать на съезде, это станет определенным опытом и уроком для проведения молодежного форума, который состоится в сентябре. В сентябрьском событии, по совету члена Национального совета, молодежи необходимо обращать внимание на социальное продвижение — учебу, усиление национального самосознания, накопление гуманитарных знаний, умение анализировать информацию.

Делегат из ХМАО Рафаил Мухаметзянов: «Съезд в корне изменит всю татарскую политику»

Своими ожиданиями от предстоящего события с «Татар-информом» поделился и руководитель Татарской национально-культурной автономии «Мирас» (Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ) Рафаил Мухаметзянов.

Рафаил Мухаметзянов считает, что сейчас деятельность конгресса охватывает все вопросы татарской жизни Фото: tatar-congress.org

«Мы так понимаем, что съезд в корне изменит всю татарскую политику. Здесь, возможно, пройдет обновление состава „Милли шура“. Они возьмут за основу Стратегию (татарского народа) и будут ее реализовывать», — предположил Мухаметзянов.

По мнению собеседника агентства, политика, которую ведет председатель Национального совета Василь Шайхразиев, является очень важной для татарского мира.

«Мы надеемся, что он вновь будет избран членом совета. Он — достояние татарского мира. Очень правильно Президент Татарстана остановился на его кандидатуре. Василь Шайхразиев объединяет татарский мир во всех странах СНГ», — отметил Рафаил Мухаметзянов.

Делегат считает, что сейчас деятельность конгресса охватывает все вопросы татарской жизни. К примеру, с нового года в муниципальной школе Нижневартовска будет укомплектован еще один, уже четвертый татарский класс.

Мухаметзянов также высказал пожелание, чтобы татарский конгресс еще эффективнее вел свою стратегию. «Для нас главный вопрос — укрепление связей с другими странами. Татары должны общаться между собой. Мы обязаны знать свою историю», — подчеркнул представитель татар Нижневартовска.

Альбина Шагимуратова: «Самый главный проблемный вопрос — сохранение татарского языка»

Заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова уверена, что самый главный проблемный вопрос, который предстоит рассмотреть на съезде, это сохранение татарского языка.

По мнению Альбины Шагимуратовой, сохранение языка в первую очередь зависит от родителей, его можно сохранить лишь внутри семьи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На заседаниях „Милли шура“ этот вопрос всегда поднимался, и он до сих пор актуален. Наши дети с малых лет должны уметь говорить на татарском языке, знать наших поэтов и писателей — Тукая, Джалиля, наше происхождение, предков и историю нашего народа. Проблема сохранения татарского языка и нашей тысячелетней культуры никогда не закончится, потому что мы живем в многонациональной стране», — подчеркнула оперная певица.

По ее мнению, сохранение языка в первую очередь зависит от родителей, его можно сохранить лишь внутри семьи: если родители дома с детьми говорят на родном языке, занимаются уроками татарского языка, то и результат от этого будет. Так, например, ребенок Альбины Шагимуратовой в Москве ходит в Татарский культурный центр, общается с татарским детьми.

«Надеюсь, что будут подниматься вопросы сохранения нашего языка, культуры, традиций, их передача от поколения к поколению. Надеюсь, приедут татары из Калифорнии, из таких стран, как Франция, Турция. Всемирный конгресс татар — очень нужный для татар организация, и он ведет работу в правильном направлении. На съезд приедет очень много наших соплеменников. Ожидаю новых встреч, знакомств. Также будут избраны новые члены в „Милли шура“. Я думаю, это станет толчком к принятию новых идей, взглядов, предложений, еще одним шагом к укреплению связей с татарами в других странах», — поделилась с «Татар-информом» собеседница агентства.

Герой России Рафик Ихсанов: «В наших руках выполнить цели и задачи, которые прозвучат на съезде»

Полковник Военно-воздушных сил, Герой России Рафик Ихсанов рассказал «Татар-информу», что съезд — важное событие для всего татарского народа.

Рафик Ихсанов считает, что на съезде важно в первую очередь поднимать вопросы развития связей между татарами, рассыпанными по всему миру, вопросы в области сотрудничества Фото: alshvesti.ru

«Я и раньше участвовал в съезде. На это мероприятие собираются татары со всего мира. На съезде я встречусь со своими соотечественниками, друзьями, братьями. Это — общение, обсуждения, новые знакомства. Как для человека, работающего в сфере бизнеса, для меня также очень важны деловые встречи. Я еду с большой радостью, большими надеждами», — отметил он.

По мнению Героя России, на съезде важно в первую очередь поднимать вопросы развития связей между татарами, рассыпанными по всему миру, вопросы в области сотрудничества.

«Наше стремление жить в единстве, во взаимопомощи, брать пример и учиться друг у друга, наше желание сохранить нашу культуру, традиции и передать детям и внукам, я надеюсь, в будущем получат правильную оценку. В наших руках выполнить цели и задачи, которые прозвучат на съезде. На этом пути нам надо быть примером для других», — поделился мнением Рафик Ихсанов.

Шайхразиев: «Все решения должны быть донесены до каждого региона, каждой деревни, каждого татарина»

Вице-премьер Республики Татарстан, председатель Национального совета «Милли шура» при Всемирном конгрессе татар Василь Шайхразиев убежден, что главная задача — реализация Стратегии развития татарского народа.

Шайхразиев уверен, что Федеральная национальная культурная автономия татар и ВКТ отличаются по характеру работы и при этом прекрасно друг друга дополняют Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом направлении мы должны работать вместе, приложив общие силы. Считаю, что все мнения, решения, прозвучавшие в ходе съезда, через делегатов должны быть донесены татарам по всему миру и вдохновить наш народ к развитию. Эти слова должны дойти до каждого региона, каждой деревни, каждого татарина», — отметил собеседник агентства.

По словам вице-премьера, съезд проходит в сложный для России период, но это не становится препятствием для татарского народа, а особенно для того, чтобы встречаться и обсуждать важные для нации вопросы.

«Сначала была пандемия, теперь время спецоперации. Несмотря на это, наши татары, воодушевленные, приезжают в Казань, чтобы поднимать важные для татарского народа вопросы. Желаю, чтобы все благополучно доехали и так же благополучно добрались до своих регионов. Я благодарен нашим соплеменникам за то, что находят время, возможности и служат своему народу, своей нации», — поблагодарил председатель «Милли шура».

Выступление первого президента РТ Минтимера Шаймиева на I Всемирном конгрессе татар, 1992 г. Фото: Госархив РТ

За три десятилетия — три руководителя

Всемирный конгресс татар был зарегистрирован 24 апреля 1998 года в Министерстве юстиции России. Фактически он был создан в начале 1990-х годов: в июне 1992 года в Казани состоялся первый съезд Всемирного конгресса татарского народа, на котором присутствовали делегаты из России, стран СНГ и многих государств, в том числе Японии, Австралии, США и ряда других стран. В период с 1992 по 1997 год под эгидой конгресса был создан ряд международных татарских организаций.

Второй съезд прошел в 1997 году, на котором был принят Устав Всемирного конгресса татар. В июле 2018 года Министерством юстиции РФ зарегистрирован новый устав Международного Союза «Всемирный конгресс татар», принятый на VII Внеочередном съезде организации.

Основными направлениями деятельности конгресса являются объединение татарского народа, помощь в социально-экономическом, национально-культурном, а также политическом и духовном развитии Татарстана. Это и участие в исследовательской и миротворческой деятельности, сотрудничество с государственными органами, культурно-просветительскими учреждениями, национально-культурными объединениями, религиозными организациями. В задачи конгресса также входят разработка и содействие реализации целевых программ в области национально-культурного развития — языка, науки, образования, культуры, исторического наследия, научной педагогики, демографии.

© «Татар-информ»

По словам Василя Шайхразиева, 30 лет существования конгресса можно разделить на три периода. Первый период — становление. На этом этапе с 1992 по 2002 год конгрессом руководил Индус Тагиров. В это время создавался фундамент общественного движения. Затем, с 2002 по 2017 год, председателем ВКТ был назначен Ринат Закиров. В этот период проводится очень большое количество мероприятий с вовлечением широких кругов татарского народа.

В последние пять лет Василь Шайхразиев, будучи вице-премьером Правительства РТ, стал председателем Национального совета, и конгресс перешел на новый уровень работы с властью. «Любые общественные организации, которые работают для развития своего народа, должны тесно взаимодействовать с властью. Мой статус позволяет работать именно так», — уверен он.

Кроме Всемирного конгресса еще есть Федеральная национальная культурная автономия татар, которую возглавляет депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. Шайхразиев уверен, что обе организации отличаются по характеру работы, проводят разные мероприятия, при этом прекрасно друг друга дополняют.