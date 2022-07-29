Представитель ШОС: Гибридная война против России начала «перехлестываться» на Китай

Гибридная война, развязанная против России, начала затрагивать и Китай. В современных условиях информационные технологии получили военное применение, превратившись в оружие, заявил на церемонии открытия Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов.

«Стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает „перехлестываться“ на Китай», — цитируют его «Известия».

По мнению Логвинова, с самого своего создания ШОС была объектом неприязни со стороны Запада. И это отношение еще более усилилось в последние 20 лет.

Многие страны ввели новые либо ужесточили уже существующие санкции против России после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. МИД Китая отметил, что не поддерживает односторонние ограничения против России, считая их незаконными. Поэтому обвинения США и угрозы за «обход» антироссийских санкций в КНР считают беспочвенными.