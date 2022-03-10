Представитель «Пятерочки» советует не поддаваться на провокации закупать продукты впрок

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В социальных сетях стали распространять сообщения с призывами закупать продукты в торговых сетях. На волне сообщений, распространияемых в социальных сетях, жители начали активно скупать продовольственные товары с длительным сроком хранения. Однако поводов для беспокойства нет, потому что все товары поставляются точно в срок и в нужном объеме, о чем сообщил представитель распределительного центра торговой сети «Пятерочка».

Чтобы подтвердить это и показать наличие всех необходимых потребительских товаров, для журналистов была проведена экскурсия по распределительному центру (РЦ) торговой сети.

Здание распределительного центра имеет площадь в 40 тыс. квадратных метров и вмещает запас продуктов на 8-10 дней. При этом он обслуживает около 1,3 тыс. магазинов, в том числе порядка 800 в Татарстане. На осмотре склада журналистам продемонстрировали полки, забитые продовольственными и бытовыми товарами.

«У нас есть график поставок — трех- и пятиразовые в зависимости от объема, — и отгрузка идёт без остановок. РЦ работает штатно и никаких отклонений нет», — отметил представитель распределительного центра.

Он добавил, что, несмотря на возросший ажиотаж, на сегодняшний день никакого дефицита продуктов и товаров для дома не наблюдается, только немного возросли объемы отгружаемых товаров.

Во время экскурсии в центре началась выгрузка товара, на которой журналисты смогли увидеть как в РЦ завозят крупы, масло, фрукты и овощи, а также товары для дома и личной гигиены.

«Распределительный центр работает в режиме 24/7. Склад является сквозным — на одном конце выгружают товары поставщики, а на другом уже мы для магазинов. Благодаря этому тут нет такого, что поставил товар на полку и он неделю тут лежит. Они все сразу уходят в комплектацию для магазинов», — сказал собеседник «Татар-информа».

Как ранее сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, в Татарстане из-за ажиотажного спроса на продукцию создадут резерв основных продуктов питания.

«Мы наблюдаем ажиотажный спрос на продукцию. В последний раз такая ситуация складывалась в начале пандемии. Что на самом деле происходит? Проходит информация о том, что какая-то продукция заканчивается на торговых полках, это в основном касается сахара, гречки, муки. Слух прошел, сразу же в торговые сети приходит большое количество людей и закупает товары», — сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров пояснил, что торговые сети заполняют полки в магазинах по сформированным планам. «А когда все сметают с прилавка, просто физически не успевают заполнять полки. Мы ежедневно анализируем наличие товара в республике, все распределительные центры посетили. Товар на сегодня имеется. Контракты, заключенные торговыми сетями с поставщиками продукции, действуют, цены зафиксированы», — добавил он.

Министр упомянул, что в республике работают два сахарных завода, расположенных в Буинском и Заинском районах, в общей сложности у них имеется 11 тыс. тонн сахара. По его словам, резерв сахара создан вплоть до нового урожая сахарной свеклы.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать резерв по сахару. Мы обговорили с заводами. Резерв сахара есть и для социальных объектов — школ, детсадов, домов престарелых. Президентом также дано поручение создать резерв по зерну, муке. Мы создаем этот резерв. На сегодня у нас насчитывается около 85 хлебобулочных предприятий, включая крупные и малые. Создаем резерв для обеспечения мукой этих предприятий. Хотя мы не видим проблем с поставкой данного сырья, но раз такая ситуация складывается, решили такой резерв создать. По крупам определенный резерв всегда держали», — подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода заметил, что из-за санкций есть определенные вопросы по поставке некоторых ингредиентов для продуктов питания. «Но поставки идут. Налажены поставки российских производителей. Все ингредиенты поставляются. Но есть определенное удорожание. В этом году для удержания цен на социальные виды хлеба на торговых полках предусмотрено 300 млн рублей», — отметил он.

Зяббаров заверил, что «беспокойства по поставке основных видов продукции нет». «Мы создаем переходящий двухмесячный резерв, оборотные деньги у нас будут для постоянного пополнения товаров. До конца года мы должны видеть двухмесячную перспективу, знать, что у нас все в порядке», — продолжил он.

Министр также напомнил, что с 19 марта в Татарстане начнут работу сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию до ценам ниже рыночных.