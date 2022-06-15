Представитель Пентагона рассказал о планах передавать Украине данные для ударов РСЗО

Соединенные Штаты намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня, которые поставляют страны Запада. Об этом рассказал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, сообщает издание Oopstop.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они выберут», — пояснил Кол.

При этом замглавы Пентагона напомнил, что в конце мая Штаты направили украинской стороне четыре комплекса РСЗО HIMARS. Он выразил уверенность, что вскоре они окажутся в бою, и пообещал: «Мы продолжим поставки Киеву этой боевой техники».

Ранее поставки оружия на Украину, включая системы залпового огня HIMARS, анонсировал Президент США Джо Байден, о чем сообщал «Татар-информ».

Американские РСЗО M270 MLRS (на гусеничном шасси) и M142 HIMARS (на колесном) способны запускать обычные ракеты на расстояние до 80 километров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ, а также расширять поставки вооружений украинской стороне.