Байден анонсировал новые поставки оружия на Украину, включая РСЗО HIMARS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал новые военные поставки на Украину, среди прочих — реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. Об этом передает РИА Новости.

В письменном заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом, говорится, что благодаря дополнительному финансированию, «одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия».

В Пентагоне сообщили, что будут поставлены в том числе четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.

Ранее украинский Президент Владимир Зеленский пообещал, что они не будут использовать новые системы для атак по российской территории. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не доверяет заявлениям Киева и компетентные ведомства принимают соответствующие меры по защите страны.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.