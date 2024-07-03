Представитель ОЭЗ «Алабуга» рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном

С прошлого года особая экономическая зона «Алабуга» сотрудничает с Узбекистаном. Предложения по дорожной карте, которая дополнит меморандум, уже направлены в Министерство дошкольного и школьного образования РУ, рассказал старший специалист Управления по взаимодействию с СНГ особой экономической зоны Евгений Белов на встрече делегации Татарстана с представителями узбекистанских ведомств.

Так, по его словам, образовательное учреждение провело в четырех областях страны олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству на основе собственной компьютерной стратегии. Также предложена дорожная карта по дальнейшим мероприятиям в рамках сотрудничества.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Татарстан планирует готовить специалистов для своих предприятий среди граждан Узбекистана. На встрече обсуждался потенциал организаций среднего профессионального звена РТ, сферы, которые наиболее остро нуждаются в кадрах, а также вопросы, которые необходимо решить для ввода подобной системы подготовки.