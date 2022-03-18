Представитель Народной милиции ДНР: Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Россия создала над Донбассом бесполетную зону, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, да», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24» в ответ на вопрос о закрытии неба в регионе и создания бесполетной зоны.

Комментируя просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, он отметил, что республике не требуется передавать эти комплексы, России лишь нужно контролировать воздушное пространство.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее «Татар-информ» сообщал о продлении режима закрытого неба на юге России, введенный 24 февраля, до 26 марта.