До 26 марта на юге России продлили режим закрытого неба

Режим закрытого неба на юге России, введенный 24 февраля, продлили до 26 марта. Об этом сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика», передает РИА Новости.

«Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — говорится в тексте.

Речь идет об аэропортах, которые находятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Симферополе, а также Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже. При этом Сочинский аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Оператор ранее сообщал, что ограничение авиасообщения продлится до 20 марта в связи с тем, что в этой части страны территории аэропортов признаны небезопасными для гражданских бортов.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.