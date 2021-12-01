Представитель МИД заявила о том, что на Донбассе находится 125 тыс. украинских военных

На Донбассе находятся около 125 тыс. военных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, курс Киева, направленный на «демонтаж» минских соглашений, вызывает серьезные опасения.

«По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения, и в последние недели их количество в отдельные дни превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — сообщила она.

Захарова также назвала «циничным подходом» политику НАТО из-за поставок Киеву вооружения и намерения Лондона направить на Украину около 600 солдат.

«Оказывая такую, как они считают, помощь государству, где до урегулирования далеко, не решен внутренний конфликт, Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на здравомыслие и ответственность мирового сообщества, которое поможет избежать вооруженных конфликтов.