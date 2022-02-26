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Политика
26 февраля 2022  00:26

Представитель МИД России Захарова: Украина отказалась от переговоров

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Украинская сторона отказалась от переговоров и предложила перенести этот вопрос на субботу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра«, – цитируют ее слова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский предложил переговоры российской стороне. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправить российскую делегацию в Минск на переговоры с Киевом.

Позднее представитель Кремля сообщил, что украинская сторона выбрала для переговоров Варшаву, а потом вообще «ушла со связи».

#россия и украина
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