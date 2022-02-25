Песков: Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин готов отправить российскую делегацию в Минск на переговоры с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сегодня украинский Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.

«Изначально Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины, — сказал Песков. — А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса».

Представитель Кремля также рассказал, что белорусский Президент Александр Лукашенко заверил Путина о готовности Минска создать все необходимые условия для переговорного процесса РФ и Украины, передает ТАСС.

24 февраля Президент РФ выступил с видеообращением к гражданам страны, в котором рассказал о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав самопровозглашенных народных республик Донбасса о помощи.

Сегодня Владимир Путин провел разговор с Председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого также выразил готовность России к участию в переговорах с Украиной на высоком уровне.