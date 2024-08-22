Представитель МИД РФ: Видим рост интереса разных стран к работе с Татарстаном

Татарстан стал важным элементом развития международного молодежного сотрудничества. Этому способствуют множество мероприятий, проходящих в республике. В результате виден рост интереса к взаимодействию разных стран с регионом. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

«Татарстан играет большую роль в развитии международного сотрудничества. Здесь мы говорим о традициях, заложенных годами. Мы видим эффект и глобального молодежного саммита. С каждым годом растет количество участников. Несмотря на то, что с 2022 года появился пул стран, с которыми отношения у нас находятся не на высшем уровне, интерес к сотрудничеству с Россией и Татарстаном только растет. Это говорит о том, что никакой изоляции у нас нет», – поделился собеседник.

В части вклада Татарстана в развитие международного сотрудничества он особо отметил прошедшие в этом году в Казани «Игры будущего», Игры БРИКС, а также грядущий саммит глав государств БРИКС.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Республики Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.