Представитель Марины Хлебниковой сообщил об улучшении состояния певицы

Состояние эстрадной певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре, стабилизируется. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал ее концертный директор Данила Прайс.

«Она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное», — написал он.

18 ноября в Москве во время пожара в квартире Хлебникова получила многочисленные ожоги дыхательных путей и тела, после чего была госпитализирована в НИИ Склифосовского. По предварительной версии причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Ранее в СМИ сообщили, что артистку отключили от аппарата ИВЛ.

Концертный директор певицы призвал не верить многочисленным слухам, которые сейчас распространяют в информационном поле.