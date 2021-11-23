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Ру Тат
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Культура
23 ноября 2021  15:16

Представитель Марины Хлебниковой сообщил об улучшении состояния певицы

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Состояние эстрадной певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре, стабилизируется. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал ее концертный директор Данила Прайс.

«Она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное», — написал он.

18 ноября в Москве во время пожара в квартире Хлебникова получила многочисленные ожоги дыхательных путей и тела, после чего была госпитализирована в НИИ Склифосовского. По предварительной версии причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. 

Ранее в СМИ сообщили, что артистку отключили от аппарата ИВЛ. 

Концертный директор певицы призвал не верить многочисленным слухам, которые сейчас распространяют в информационном поле.

#пожар #Москва #певица #марина хлебникова
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