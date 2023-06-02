Представитель КНР: Россия, Украина и ЕС готовы к мирному решению украинского кризиса

Страны Европейского Союза, Россия и Украина настроены на урегулирование украинского кризиса мирным путем. Об этом заявил специальный представитель Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй по итогам международной рабочей поездки.

«Первое, что я явно почувствовал, была положительная оценка всеми соответствующими сторонами усилий китайской стороны. Все надеются на мирное урегулирование украинского кризиса», — цитирует дипломата ТАСС.

МИД Китая в феврале предложил мирный план по политическому решению украинского кризиса из 12 пунктов. Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы руководствоваться им при решении конфликта на Украине. На Западе многие политики и эксперты осудили документ, объяснив это тем, что Китай поддерживает тесные связи с РФ, а в Кремле заявляли, что план соотносится с подходом России.