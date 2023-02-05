Представитель ЕС Стано напомнил Грузии о последствиях обхода антироссийских санкций

Представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано призвал власти Грузии присоединиться к санкциям, введенным против авиационной отрасли России, и напомнил о вероятных последствиях их обхода. Об этом сообщает издание Netgazeti.

«Мы знаем о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. <…> Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и осторожно относиться к любым возможным попыткам обхода санкций», — заметил Стано, отвечая на вопрос издания.

«Санкционный режим ЕС предусматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует в процессе обхода санкций <…> или поддерживает его», — подчеркнул при этом он.

Кроме того, представитель ЕС обратил внимание на то, что из-за ограничительных мер у России возникли сложности с обновлением авиапарка и, соответственно, самолеты российских авиакомпаний могут представлять опасность.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Россия надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе после этого сказал, что не видит ничего плохого в возможном возобновлении прямых авиарейсов. Однако против этого выступила Президент Грузии Саломе Зурабишвили.