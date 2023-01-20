Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией и призвала Правительство ужесточить условия нахождения в стране граждан РФ. Об этом сказано в опубликованном сегодня заявлении грузинского лидера.

«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все наши партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция Правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — заметила Зурабишвили.

При этом Президент Грузии выразила уверенность в несостоятельности аргумента, что возобновление авиарейсов улучшит ситуацию проживающих в России грузинских граждан.

Кроме того, Зурабишвили предложила предусмотреть некоторые ограничения для россиян, приезжающих в страну. «Нам нужны нормативные акты <…> о праве на работу, регистрации бизнеса, приобретении имущества или открытии русскоязычных школ», — уверена она.

«<…> вместо возобновления полетов Правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в ее адрес — об обходе санкций через Грузию!» — добавила грузинский лидер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что контакты между Россией и Грузией активно развиваются и что в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и связям с Россией. Он также заявил, что РФ надеется на скорое возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе после этого сказал журналистам, что не видит ничего плохого в возможном возобновлении прямых авиарейсов, отмечает ТАСС.