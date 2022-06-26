Представитель Эрдогана заявил, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против РФ

Турция не намерена присоединяться к санкциям, которые большинство стран Запада ввели в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habrturk, передает РБК.

По словам Калына, турецкие власти время от времени получают обращения западных стран о необходимости введения санкций против РФ, однако предпочитают «придерживаться политики баланса».

«Мы не вводим санкций и не будем к ним подключаться. <…> Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию. На Западе ее приняли», — пояснил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, по мнению Калына, санкции Запада не увеличили желание российской стороны сесть за стол переговоров, а Президент РФ Владимир Путин и вовсе «еще больше укрепил свои позиции внутри» страны. «Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?» — задал он риторический вопрос.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России. Турция не присоединилась к ограничительным мерам и начала предлагать свои услуги в качестве посредника при проведении российско-украинских переговоров.