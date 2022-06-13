Эрдоган запланировал телефонные переговоры о зерне с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на текущей неделе планирует обсудить «зерновую проблему» в ходе телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Западные страны обвиняют Россию в том, что это она в ходе спецоперации препятствует вывозу зерна из Украины в Европу. Однако факты свидетельствуют, что Украина сама себе и всей Европе устроила «зерновую диверсию». Это, во-первых, поджог зерна в Мариупольском порту, а во-вторых, украинские военные заминировали воды Черного моря и транспортировка зерна кораблями стала невозможна.

Последний раз Эрдоган проводил телефонные переговоры с российским и украинским лидерами 30 мая.