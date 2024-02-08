Представитель ЦБ сказал, на сколько может снизится ставка в 2024 году

Предположительно ключевая ставка Центрального банка России (ЦБ РФ) в течение 2024 года может снизится до 14,5% или до 12,5%. При этом с текущих 16% она «действительно будет снижаться в течение этого года». Об этом заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

Однако он подчеркнул, что сроки снижения будут зависеть от инфляционных ожиданий, роста кредита, денежной массы и ситуации со спросом, цитирует спикера ТАСС.

Напомним, ЦБ поднял ставку до 16% еще 15 декабря 2023 года. Ранее, с 27 октября в России ключевая ставка равнялась 15%.

При этом еще до 15 августа 2023 в стране действовала ставка на уровне 8,5%, пока регулятор не принял решение поднять ее до 12%. Как тогда объяснили в Центробанке, «решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».